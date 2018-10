Ako vlak ne dođe na vrijeme, putnici će moći tražiti povrat novca od HŽ-a

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ako vam vlak kasni više od 60 minuta HŽ mora vratiti polovicu cijene karte. Uz još neke promjene, najzanimljiviji je to prijedlog Europske uredbe o pravima putnika u željezničkom prometu.

U slučaju kašnjenja putnici su i dosad imali pravo na nešto manji povrat novca, no ne i u Hrvatskoj koja se od tog pravila izuzela.

Ako kasne vraćaju vam novac. Bilo bi to divno, tvrde putnici. No, takvo što HŽ bi ubuduće moglo skupo stajati, piše RTL.

Naime, novom se Uredbom o pravima putnika u željezničkom prometu predlaže: Ako vlak kasni 60 do 90 minuta putnici mogu tražiti povrat od 50 posto iznosa karte. Za kašnjenje od 90 do 120 minuta – 75 posto karte, a za kašnjenje dulje od dva sata – cijeli iznos.

Kad bi to vrijedilo već danas i kad bi ovaj vlak iz Vinkovaca umjesto 40 kasnio 60 minuta svi bi putnici dobili 60-ak kuna.

Ove je godine više od 60 minuta kasnilo 939 HŽ-ovih vlakova. Manje od 1 posto, no da je ova mjera već na snazi HŽ bi to vjerojatno stajalo milijune, no možda i natjeralo da smanje kašnjenja koja su u prosjeku četiri minute na svakih 100 kilometara.

Kašnjenja su uvjetovana radovima na infrastrukturi, uvođenjem laganih vožnjizbog stanja infrastrukture, povremenim kvarovima vozila koja su, izuzev novih vlakova, prosječno stara 40 godina te izvanrednim događajima.