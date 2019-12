'Ako vam se ne sviđa Advent, ne morate ići ili se možete baciti u Savu'

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Da mu malo natjeraju vodu na mlin, za današnji skupštinski aktualac prvi su se, još prije sedam ujutro, prijavili zastupnici iz kluba gradonačelnika Milana Bandića, koji su gotovo sat vremena odlučili provesti revijalno. Gordana Rusak pitala je gradonačelnika je li točno da radovi na žičari idu baš, ono, po planu, Irenu Cajner Mraović zanimale su „sumnjive primjedbe“ s javne rasprave o GUP-u, Nenad Matić bio je zabrinut za Dinamov stadion jer je u srijedu tekma s Manchester Cityjem, a Natalija Prica nabacila je gradonačelniku volej s pitanjem o energetskim obnovama vrtića i škola, na što joj je on kazao da do kraja 2021. neće biti više nijednog azbestnog krova na obrazovnim ustanovama. Onda je krenula oporba. Renato Petek iz Naprijed Hrvatska istaknuo je da je danas Međunarodni dan borbe protiv korupcije pa nabrojio kako „gradonačelnik pomaže da se naša zemlja stalno srozava na tablici korupcije“.

- Afera Srebrnjak, adventske kućice za pajdaše i prijatelje – nabrajao je Petek, dok mu je Bandić poručio da je „jadan i čemeran čovjek“. Nabrojio je, zatim, gradonačelnik što je sve on radio u 20 godina, kako je na čelu grada, a Petek mu kazao da je njegovo „delanje u 20 godina blagotvorno kao i kuga u 16. stoljeću. Stanka Kordića iz GLAS-a zanimalo je zašto se prodaje APIS, na što mu je odgovoreno kako je to strateška odluka, dok je Matej Mišić iz SDP-a pitao čemu dizanje kredita od 537 milijuna kuna za žičaru.



- Mislili smo je prijaviti za sufinanciranje iz EU, nije išlo, ali ići će neki drugi projekt. Ovaj ćemo sufinancirati po najpovoljnijoj kreditnoj liniji – kazao je Milan Bandić, kojeg je Tomislav Tomašević iz Zagreb je naš pitao kako je moguće da su već obradili primjedbe pristigle na javnoj raspravi o novim cijenama otpada, koja je završila sinoć u ponoć. Gradonačelnik mu je kazao da ih je stiglo 60 u 29 dana, a onda sinoć 400 te da mu je to ujedno i odgovor na pitanje. Upravo Tomašević ujutro je Bandiću uručio svojevrsni trofej u obliku reketa za „najkorumpiraniji božićni sajam“, a za korupciju na Adventu prozvala je Bandića i SDP-ova Vesna Nađ.



- Nikad nećete razumjeti što znače vizija, znanje, hrabrost i odgovornost. Da to razumijete, bili biste gradonačelnica. Vi imate šprancu od 2009. godine; Bandić je kriminalac. Ćaća je napustio nestašnu djecu koju je politički učio hodati. Poštujem pozitivne propise. Koristim se vizijom koja je šest puta potvrđena na izborima. Tri puta je Advent proglašen najboljim u Europi. Da nije možda vašom vizijom – kazao joj je Bandić pa joj poručio „ako joj se Advent ne sviđa, na njega ne mora ići ili se može baciti u Savu". Da nema suicidalne misli, odgovorila mu je Vesna Nađ.



- Da ste gradonačelnik jednog europskog grada, onda biste argumentirano odgovorili, a ne vrijeđali i govorili mi da se ubijem. Ako vi ne znate, pitajte svog vozača, on sigurno zna – rekla mu je SDP-ovka.



Prije same sjednice, ispred Skupštine održan je prosvjed o poskupljenju otpada s 1. veljačom, o čemu će zastupnici danas odlučivati



- Sustav gospodarenja otpadom godinama ne funkcionira i svakodnevno rezultira smećem po ulicama, čestim požarima i namještanjem poslova, a sada trošak svega Bandić želi prebaciti na stanovnike Zagreba. Odvoz otpada nekima će dvostruko, a nekima i trostruko poskupiti – kazali su prosvjednici.