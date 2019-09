Ako ste kupili ovaj proizvod, nemojte ga koristiti jer je opasan po zdravlje

Foto: Getty Images

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Čaša za kavu „to go“ od melamina sa bambus vlaknima, barkoda 10876319131022000399, LOT broja 71646971, podrijetlom iz Kine, zbog utvrđene migracije formaldehida.

Formaldehid je bezbojan otrovan plin oštra mirisa koji može uzrokovati reakciju imunološkog sustava tijekom početne izloženosti. Akutna izloženost može jako nadražiti oči, nos i grlo.

Proizvođač je tvrtka NINGBO FUTURE IMPORT AND EXPORT Co. Ltd, Kina, a na tržište Republike Hrvatske proizvod stavlja tvrtka KIK Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešić.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.