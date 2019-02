Ako se u potrazi za poslom, pogledajte ponudu za ovaj tjedan

Foto: Getty Images

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne i atraktivne vijesti s tržišta rada. U nastavku provjerite koji se poslovi nude i prijavite se brzom prijavom. Sretno!

Magdalena - Klinika za kardiovaskularne bolesti zapošljava na dvije radne pozicije u Krapinskim Toplicama. Liječnik specijalizant iz kardiologije (m/ž) i medicinska sestra/tehničar, ponuđena su radna mjesta koja čekaju na vaš klik. 'U središte interesa stavljamo bolesnike i njihove potrebe. To nas vodi prema postizanju najviših stručnih i znanstvenih standarda i stalnom propitkivanju kvalitete zdravstvene usluge', ključne su poruke ovog poslodavca. U duhu istih, prijavite se na vrijeme.

Cenosco Croatia d.o.o., softverska kompanija, zapošljava na širokoj lepezi poslova u Zagrebu i Puli. Traže se djelatnici za pozicije: Database Engineer (m/ž), WordPress Developer (m/ž), Software Tester (m/ž), Web Aplication developer (m/ž) te za brojne druge. Koje? Provjerite na linku i pravovremeno se prijavite.

Szintetika zapošljava djelatnika na poziciji: Sales Representative (m/ž) za posao u Hrvatskoj i Sloveniji. Ukoliko ste ambiciozni ekstrovert, koji voli raditi s ljudima, napredovati u biznisu i ostvarivati prodajne 'golove', ovo je prilika koju ne smijete propustiti. Provjerite koje uvjete trebate zadovoljiti i aplicirajte na vrijeme.

Otis, najveći svjetski proizvođač dizala, proširuje svoj tim i zapošljava voditelja/icu IT odjela u Zagrebu. Opis posla uključuje upravljanje globalnom IT podrškom i IT procedurama kompanije. Ukoliko imate VSS tehničkog ili informatičkog usmjerenja, krasi vas minimalno 3 godine iskustva u vođenju IT projekata, a poznajete rad u bazama podataka (Oracle, MSSQL), ovo je vaša prilika za unaprjeđenje karijere. Kliknite na link i pravovremeno se prijavite.

Falkensteiner Hotelmanagement d.o.o., hotelska grupacija s više od 30 hotela u Europi, proširuje svoj mnogobrojni tim i zapošljava na poziciji: Sales Manager SEE (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a da biste bili idealana kandidat/kinja za ovo radno mjesto trebate trogodišnje iskustvo rada u hotelskom biznisu, ali i snažne komunikacijske vještine, kao i jasno slaganje prioriteta na dnevnoj razini. Motivirani ste za ovaj posao? Kliknite na link i prijavite se.

Workforce Ljudski Potencijali d.o.o., regionalna HR tvrtka koja posluje u zemljama Adriatica, i dnevno surađuje sa više od 1000 klijenata i s 12 000 djelatnika, trenutno zapošljava u Zagrebu, Rijeci, Istri, Vrbovcu, Splitu i Sloveniji. Traže se, između ostalog, djelatnici za pozicije: Talent Acquisition Recruiter (m/ž) i Marketing Specialist for Adriatics region, Slovenian market (m/ž). Ove i brojne druge oglase poslodavca možete provjerite na linku.

GPN Data d.o.o., član je GPN DATA GROUP INTERNATIONAL međunarodne korporacije koja nudi gotova rješenja za naplatu putem interneta i pruža usluge plaćanja koje poslužuju eCommerce trgovci. Trenutno ovaj poslodavac zapošljava na poziciji: Card Scheme Compliance Director (m/ž) u Zagrebu. Pruža vam se širok dijapazon prilika, poput odlične plaće, poslovnog usavršavanja i brojnih edukacija. Ako ste gladni izazova, ovdje trebate kliknuti i prijaviti se u roku.

Grand Hotel Adriatic d.o.o., najveći lanac hotela u Opatiji, zapošljava na širokoj paleti radnih mjesta. U moru ponuda tu je i natječaj za voditelja prodaje i marketinga (m/ž) kome je osnovna zadaća organiziranje i koordiniranje rada odjela prodaje i marketinga. Idealni kandidat treba biti etičan, proaktivan te sposoban voditi tim ljudi. Ovaj natječaj i brojne druge provjerite na linku.

IBF Projekt d.o.o., specijalistička tvrtka koja se više od 20 godina bavi projektiranjem rasvjetnih rješenja i prodajom profesionalne projektne rasvjete, zapošljava projektanta rasvjete/Light designera (m/ž) u Zagrebu. Uvjeti prijave su VŠS/VSS (arhitektura, dizajn, elektrotehnika), iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno dvije godine, kao i poznavanje rasvjete i razumijevanje projektne dokumentacije. Zanima vas ovaj posao? Detalje doznajte na linku i prijavite se brzom prijavom.

VALUE 4technology s.r.o. trenutno ima četiri raspisana natječaja. Između ostalih, traže se Designer Engineer of tools/production machines – automotive (m/ž) i Design Engineer of interior and acoustic components – automotive (m/ž) za rad u Zagrebu. Sve aktivne natječaje ovog poslodavcca, kao i uvjete za prijavu možete provjeriti na linku.

Sretno u pronalaženju posla!

