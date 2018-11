Ako se u potrazi posla, pogledajte ponudu za ovaj tjedan

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

Hoteli Novi d.o.o. zapošljava Voditelja nabave (m/ž) u Novom Vinodolskom. Za ovu poziciju potrebne su vam tri godine radnog iskustva, SSS, poznavanje ugostiteljskih artikala (prehrana i neprehrana) i njihovih dobavljača te organizacijske sposobnosti. Zanima vas ovo radno mjesto? Prijavite se brzom prijavom.

LPP Croatia d.o.o., međunarodna je tvrtka koja uspješno posluje u odjevnoj industriji više od 20 godina i upravlja s pet prepoznatljivih robnih marki: RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO i SINSAY. Trenutno proširuje svoj tim u Zagrebu i zapošljava na poziciji: Loss Prevention Officer (m/ž). Radni zadaci na ovoj poziciji uključuju izgradnju i koordinaciju strategije, odgovaranje za trgovine u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, identificiranje i procjenjivanje kategorija rizika na područjima trgovina i provođenje preventivnih mjera. Provjerite detalje na linku i prijavite se klikom na brzu prijavu.

Pepco, europski diskontni lanac, traži djelatnika za poziciju: Operations Department Assistant (m/ž) u Zagrebu. Ukoliko ste fluentni u slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku, imate barem 2 godine radnog iskustva i poznajete pravne regulacije u području maloprodaje, vas se traži. Prijavite se u nekoliko klikova.

Dekra ima raspisan natječaj za djelatnika na poziciji: Exports Sales and Business Development Director West Europe and EU (m/ž). Mjesto rada: Hrvatska. Imate li sveučilišnu diplomu? Uz to ste fluentni u engleskom i jednom od europskih jezika (po mogućnosti njemačkom) te imate snažne prezentacijske sposobnosti? Ako uz sve navedeno imate i iskustvo i stručnost u poslovanju s velikim multinacionalnim lancima supermarketa u Europi, ovo je pozicija na koju trebate aplicirati. Provjerite još detalja na linku i kliknite na brzu prijavu.

Naton ljudski potencijali d.o.o. za klijenta zapošljavaja HR managera – juniora (m/ž). Poslodavac je uspješna tvrtka iz domene prodaje telekomunikacijskih usluga, koja posluje u centralnom dijelu Zagreba. Regrutacija i selekcija u skladu s planom zapošljavanja vaše su glavne zadaće na ovom poslu. Provjerite opširnije ovdje.

METRO Cash & Carry, vodeća internacionalna kompanija u veleprodaji i najveća prodajna linija unutar METRO AG, profiruje tim. Zapošljava Voditelja ključnih kupaca (m/ž) u Rijeci. Kako biste bili odličan kandidat za ovu poziciju poželjno je da imate VSS ekonomskog usmjerenja, 5 godina radnoga iskustva, osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te da ste računalno pismeni (MS Word, MS Excel, Power Point, Outlook). Samodiscipliniranost i neovisnost u radu kao i usmjerenost na ciljeve i rezultate, dodatne su kvalifikacije koje vas čine idealnim kandidatom za ovo radno mjesto. Prijavite se putem brze prijave.

Grawe zapošljava 4 Prodajna predstavnika (m/ž) u Zagrebu. Usavršavanje, napredovanje, vrijedno iskustvo u međunarodnoj kompaniji, sve vas to čeka. Ako ste dinamični, komunikativni i u kontaktu sa širokim krugom ljudi, kliknite na link.

Hotel Labineca zapošljava na 2 pozicije na Makarskoj rivijeri, točnije u mjestu Gradac. Traže se Voditelj nabave - pripravnik (m/ž) i Voditelj kontrolinga - pripravnik (m/ž). Hotel Labineca nalazi se na samoj plaži, 250 m od centra Gradca. Hotel je u potpunosti renoviran 2001. godine, a tijekom 2006. godine obnovljene su Premier sobe. Hotel ima tri tipa smještaja: Comfort, Premier i Standard sobe. Ukoliko ste zainteresirani, kliknite na link i provjerite natječaje.

posao.hr za klijenta u Sloveniji zapošljava na 3 radne pozicije. PHP developer (m/ž), Backend developer (m/ž) i Frontend developer (m/ž) raspoložive su pozicije na koje se možete prijaviti, ukoliko ste educirani u IT branši. Kliknite ovdje da biste pogledali sve oglase i pravovremeno se prijavili.

Tinkal d.o.o., tvrtka je koja se bavi brandom Okaïdi, koji je francuski zaštitni znak odjeće i modnih dodataka za djecu od 0-14 godina. Za trgovinu u Zagrebu traže se djelatnici na 2 pozicije: Poslovođa (m/ž) i Prodavač (m/ž). Za obje pozicije od vas se očekuje IV. stupanj stručne spreme te znanje rada na računalu. Nude vam se kreativni rad, novi izazovi, ugodno radno okruženje i edukacija. Provjerite natječaje na linku i sretno s prijavama.