Klix: Ako Hrvatska napravi odlagalište za nuklearni otpad na granici BiH, ugrozit će 230.000 ljudi

Foto: Getty Images

Sada hrvatski mediji pišu da je odluka definitivno usvojena, a ako se ostvari, potencijalno će ugroziti 230.000 ljudi u BiH i Hrvatskoj, piše Klix.ba.

Veliki broj naselja i gradova u sjevernom i sjeverozapadnom dijelu BiH bit će izravno ugroženi, posebno u Bosanskom Novom i Prijedoru.

Prema prvim procjenama stručnjaka za zaštitu okoliša, odlagalište nuklearnog otpada na Trgovinskoj gori, koje pripada općini Dvor u Hrvatskoj, ugrozilo bi čak 230.000 stanovnika jer bi onečistilo rijeku Unu, što bi značilo i nečistu pitku vodu. Tu bi također bilo puno štete poljoprivrednicima.

Također treba napomenuti da je rijeka Una proglašena prirodnim dobrom i parkom prirode, a postoji i Nacionalni park Una.

Hrvatska mora riješiti pitanje zbrinjavanja nuklearnog otpada iz elektrane Krško do 2023. godine, a iako Slovenija predlaže da se to mjesto nalazi u Vrbini, Hrvatska na to ne pristaje.

Ministrica za prostorno uređenje u Republici Srpskoj Srebrenka Golić rekla je da Trgovinska gora i okoliš nisu geološki podobni za skladištenje ove vrste otpada, jer je to vodopropusno tlo, ispresijecano vodotocima koji teku izravno u rijeku Uni, a prije svega tlo - šesti i sedmi stupanj trusnosti.

Mjesto na kojem Hrvatska planira izvesti odlagalište nuklearnog otpada nalazi se samo 800 metara od rijeke Une, kilometar od vodovoda za Bosanski Novi. Više od 15 tisuća građana pije tu vodu.

Odlagalište koje Hrvatska planira je jedno od gorućih neriješenih pitanja u odnosima između BiH i Hrvatske, a nije postigla nikakav napredak u pregovorima u protekle dvije godine. Ostaje za vidjeti kako će institucije BiH odgovoriti na glasnije poruke susjedne Hrvatske da je odluka o izgradnji konačna, zaključuje Klix.ba.