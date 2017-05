"Agrokoru treba milijarda eura, a to mu neće dati nijedna banka"

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tema emisije Otvoreno bio je Agrokor, a gostovali su Luka Brkić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Jasnica Garašić, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Drago Munjiza, bivši predsjednik uprave Konzuma i Andrej Grubišić, financijski stručnjak.

Profesor Brkić smatra kako se u slučaju Agrokor radi o politici, a ne isključivo o financijskom upravljanju.

"Ovdje se radi samo i isključivo o politici. Ništa se neće moći riješiti bez velikih igrača. Samo se prisjetimo što je bilo od raspada Jugoslavije do ulaska u EU i NATO. Stvar je uvijek presječena kada se odluči izvana. Koliko god mi tvrdili da smo globalizirani, živimo u svijetu nacionalnih država. Prema tome, ruski interes je nešto što se sada samo ostvaruje i na ovaj način", poručio je Brkić.

Profesorica Garašić smatra kako se u slučaju Agrokora ide protiv svih ustavnih načela, što otvara velike prostore za tužbe: "Nema dovoljno znanja. Jedino racionalno što sam danas čula je da država neće ništa preuzeti na sebe. Mi smo ovdje protiv svih ustavnih načela, srljamo u jednu nepotrebnu pravnu zavrzlamu i otvaramo prostor za velike tužbe protiv Republike Hrvatske".

Bivši predsjednik uprave Konzuma, Drago Munjiza, upozorio je kako je u ovom slučaju važan kapital kojeg u Hrvatskoj nema dovoljno.



"Bilo kakav kreditor vjerovat će onome tko radi restrukturiranje. Mi naprosto ne možemo birati kapital koji će doći ovdje jer ga mi sami nemamo dovoljno. Važno je da dođe kapital jer smo bez toga mrtvi. Trebamo zaštititi poslove ljudi", poručio je i dodao kako je Agrokor u nekoj vrsti kontroliranog stečaja. kojim se kupuje vrijeme kako bi se još razgovaralo.

Financijski savjetnik Grubišić smatra kako se koncern može spasiti preko jednog ili više fondova.

"Po mojoj procjeni, treba im do milijardu eura, a mislim da to neće dati ni Sberbank ni drugi kreditori. Mislim da bi to moglo funkcionirati preko fondova, tako da bi jedan fond ili grupa njih dokapitalizirali koncern, preuzeli 80-90 posto svega, dogovorili da će dati novce skupa s kreditorima i tek tada ćemo vidjeti svjetlo na kraju tunela", rekao je financijski savjetnik Andrej Grubišić.



Profesor Brkić zaključio je kako je svima odgovaralo ući u posao s Agrokorom u vrijeme kada su u posao ušli, a kada je sve propalo, došlo je do panike.