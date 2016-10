AgroFructus bi uložio milijun kuna?

Zadatak dovođenje voća i povrća od polja do stola/I. Čagalj/PIXSELL

U nas se nedovoljno pomažu mladi poljoprivrednici koji imaju dobre ideje, pogotovo oni bez zemlje, a konferencija Agro Startup, koja će se na zagrebačkom Agronomskom fakultetu održati 25. listopada, to bi dijelom trebala ispraviti, istaknuo je potpredsjednik Udruge Zemlja i ljudi Danijel Koletić najavljujući to događanje. Dekan Zoran Grgić kazao je da je ideja da mladi poduzetnici prve projekte pokreću uz pomoć fakultetskih laboratorija, znanja i iskustva.

Na konferenciji će sudjelovati uspješni poduzetnici iz tog sektora. Najavit će se projektni zadatak na temu poslovne ideje vezane uz proces dovođenja voća i povrća od polja do stola. Koletić je rekao da postoji mogućnost da AgroFructus grupa investira u realizaciju najboljeg projekta ili više njih ulaganjem u zajedničku kompaniju ili otkupom projekta. Za otkup projekta spremni su investirati do 100.000 kuna, a za opciju ulaganja u zajedničku kompaniju za realizaciju projekta do 1.000.000 kuna. Natječaj je namijenjen studentima Agronomskog fakulteta, a najbolji projekt nagradit će se iznosom od 7500 kuna.