Agencija HAMAG-BICRO svečano obilježila 25 godina uz pohvalu predsjednice RH i ministra Horvata

FOTO: Press

Njihov su rad na svečanosti pohvalili i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i ministar gospodarstva Darko Horvat.

Vrbanec: Mikro, malo i srednje poduzetništvo je stup hrvatskog gospodarstva

Podsjetivši kako se HAMAG-BICRO od male garancijske agencije 1994. do danas profilirala u važnu vladinu instituciju koja snažno podupire mikro, male i srednje poduzetnike, predsjednik Uprave Vjeran Vrbanec istaknuo je da je privilegija, ali i odgovornost biti na čelu agencije koja svakodnevno radi s mladim i talentiranim ljudima koji svoje ideje uspješno pretaču u inovativne projekte, postaju poduzetnici i komercijaliziraju vlastite proizvode na globalnom tržištu.

"Mikro, malo i srednje poduzetništvo je stup cijelog hrvatskog gospodarstva i to je veliki motiv za sve što radimo, a i razlog što smo samo u posljednje tri godine ugovarajući bespovratne potpore, dodjeljujući financijske instrumente zajmove i jamstva, potaknuli investicije u iznosu od 11 milijardi kuna, sklopivši ugovore s više od 5.000 tvrtki. Time su stvoreni i preduvjeti za otvaranje više od 16 tisuća radnih mjesta", izdvojio je Vrbanec, čestitajući dobitnicima priznanja na partnerstvu i povjerenju.

Grabar Kitarović: Ostat ću vjerna viziji Hrvatske kao jedne od najrazvijenijih članica EU

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na svečanosti održanoj u Muzeju Mimara naglasila je da je njezina vizija Hrvatske kao jedne od najrazvijenijih članica Europske unije te da "duboko vjeruje da ćemo u tome uspjeti".

"Znam što možemo i kakav smo narod, imamo znanja i volje svladati sve prepreke, i ostat ću vjerna toj viziji i neću posustati", naglasila je predsjednica, dodavši da je ponosna na postignuća te agencije i poduzetnika koje je podržala, te jer su dokaz da je vizija i osnivanja te agencije 1994., u vrijeme ratnih razaranja i gubitaka ljudskih života, pridonijelo rastu poduzetništva i gospodarstva.

Tim više, kako je kazala, što HAMAG-BICRO pomaže mikro, male i srednje poduzetnike, koji su, kao i u drugim zemljama, poput primjerice u Njemačkoj, budućnost hrvatskog gospodarstva.

Podsjetila je i da je u vrijeme osnivanja te agencije 1990-ih u Hrvatskoj, osim rata, "bilo i vrijeme ekonomskih i financijskih rizika, nismo mogli doći u Vukovar niti proći Liku, a Hrvatsku su investitori zaobilazili, kao i veliki tadašnji val investicija u srednjoj Europi. Oni koji su poslovali s nama činili su to u neizvjesnosti, no ipak se netko odvažio gledati u budućnost i pružiti novu viziju za pomoć malom gospodarstvu, što je i do danas ostala glavna misija HAMAG-BICRO".

Smatra i da je "bilo lutanja i pogrešaka u gospodarskoj politici, ali je Hrvatska uspjela naći izlaz i krenuti putem ekonomskog rasta te danas ima stabilan i umjeren rast gospodarstva, zaposlenosti i plaća", čemu je dodala i da bi voljela da je taj napredak veći.

"Hrvatska se danas nosi i s velikim problemom negativnih demografskih kretanja te moramo biti svjesni da je pred nama još dug put i trebat će puno truda, odricanja i hrabrosti kako bi iskoristili sve potencijale, a za to treba imati jasne ciljeve, dobro posložene prioritete i s njima usklađene mjere i dugoročne strategije. A tu nema mjesta korupciji niti nepotizmu koji razaraju tkivo gospodarstva", poručila je Grabar Kitarović.

Ministar Horvat: HAMAG-BICRO je sve važniji čimbenik gospodarskog rasta

Izaslanik hrvatskog premijera, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat čestitajući jubilej HAMAG-BICRO-a istaknuo je njihovu fleksibilnost i postupke oko stvaranja potencijalnih izvora financiranja malog poduzetništva, čime su dali doprinos i otvaranju novih radnih mjesta.

"HAMAG-BICRO sve je važniji čimbenik gospodarskog rasta i mogu biti ponosni na svoje rezultate, a vjerujem da će i dalje ostati 'perjanica' pomoći malom poduzetništvu", poručio je Horvat.

Vjeruje da Hrvatska može, kako je kazao, "zasjati drugačijim svjetlom ne samo zbog promocije nego i boljeg poslovanja", osvrnuvši se i na rast Hrvatske na ljestvici Doing Business ove godine, kao i na rast gospodarstva, u što je, kako je dodao, "malo njih vjerovalo".

Priznanja #prvih25 za deset najuspješnijih tvrtki

Uz ministra Horvata, na svečanosti su još bili ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Domagoj Ivan Milošević, koji su i uručili posebna priznanja tvrtkama naziva #prvih25, što je i tema ovogodišnje kampanje HAMAG-BICRO-a kojom javnosti predstavljaju 25 najuspješnjih tvrtki koje su podržali.

Deset tvrtki na svečanosti je dobilo priznanja u tri kategorije: za izniman doprinos hrvatskom gospodarstvu, za veće uspjehe u pojedinoj fazi poslovanja i za pametne tvornice, a to su Rimac Automobili, Altpro, Capital Hook, Microblink, Radiochirurgia Zagreb, Geolux, Bellabeat, Multinorm, Genos i KFK.

Sve su one svojim idejama, inovacijama, investicijama, proizvodima i uslugama prepoznati i izvan Hrvatske, na širem globalnom tržištu, a u nekom trenutku poslovanja HAMAG-BICRO ih je sufinancirao ili dao drugu vrstu podrške, što je bilo važno za njihov poslovni razvoj i rast.