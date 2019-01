A1 Hrvatska odlučio: Ne može li na mobitel, mora u redizajn

Foto: Borna Filic/PIXSELL

A1 Hrvatska, bivši Vipnet, prva je velika kompanija u Hrvatskoj koja je prešla na "mobile first" način rada. Od početka godine svaka nova inicijativa u prodaji, marketingu i korisničkoj službi u drugom najvećem operateru na tržištu moraju biti takve da se mogu primijeniti prvo na mobitelu.

Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja A1 kaže da se sve što sada razvijaju mora prvo moći ponuditi kroz kompanijinu mobilnu aplikaciju.

"Tek onda se razgovara kako se to može primijeniti u trgovini i drugim kanalima. Ako ne može na mobitel, onda se mora ići u redizajn", kaže Skender.



Sada i za B2B

Iako je "mobile first" pristup u Hrvatskoj već neko vrijeme prisutan u razvoju softvera za web, njegova primjena u upravljanju drugim segmentima poslovanja dosad se mogla vidjeti samo u inozemstvu. Takav pristup, unazad godinu i pol dana, snažno promoviraju najveće konzultantske kuće. Primjerice, The Boston Consulting Group navodi da se korištenjem "mobile first" pristupa prodaja ubrzava za 20 posto i da on više nije rezerviran samo za B2C prodaju već da ga sve više traže i B2B kupci.

A1 nije želio navesti nominalan broj korisnika kao ni druge poslovne pokazatelje Moj A1 aplikacije na koju su fokusirali svoju "mobile first" strategiju. No, Skender je otkrio da "svaki drugi korisnik pametnog mobitela u A1 koristi ovu aplikaciju". Znamo li da u prosjeku više od polovice mobilnih korisnika u Hrvatskoj ima pametne mobitele i da A1 ima nešto manje od 2 milijuna korisnika, to ukazuje da bi Moj A1 mogao imati oko 500.000 korisnika. Skender je otkrio i da "svaki četvrti korisnik barem jednom mjesečno koristi aplikaciju" što znači da imaju oko 125.000 aktivnih korisnika.

Ana Burica, suosnivačica startupa Teddy The Guardiana, a koja je prešla u A1 i u operateru vodi digitalizaciju korisničkog iskustva i partnerstva sa startupima, navodi da joj je najveći izazov kontinuirano balansirati između složenosti procesa u operateru i jednostavnosti za korisnike.

"I startupima je prilično apstraktno pojmiti kompleksnost korporacija i to je apsolutno u redu, jer upravo je neopterećenost ograničenjima i složenosti sustava osnovni preduvjet za istinsku inovaciju kojoj težimo", kaže Burica.



Poput Facebooka i Googlea

Jedan od startupa na koji se referira, a koji za A1 razvija aplikaciju Moj A1 je Infinum. Skender kaže da s Infinumom kontinuirano surađuju od 2004. godine, kad su bili startup pa sve do danas kad je prerastao u najvećeg proizvođača mobilnih aplikacija u Hrvatskoj s najvećim prohodom u branši i čak 183 zaposlenih.

Matej Špoler, suosnivač i tehnički direktor Infinuma navodi da su on i Tomislav Car s A1 počeli surađivati godinu prije nego su osnovali Infinum. Ukazuje i da ta suradnja, iz perspektive Infinuma, prerasta u trend mnogo intenzivnije suradnje s velikim domaćim kompanijama. Očekuje se, naime, da će se taj trend preliti u ostale industrije u Hrvatskoj kako one krenu s primjenom "mobile first" strategije, šire u poslovanju, a čime će imati veće potrebe za kontinuiranim unapređenjem svojih mobilnih aplikacija, slično kao što to vani rade velike divovi poput Facebooka i Googlea.

"Primjera radi, nova verzija Moj A1 aplikacije diže se u Google Play i AppStore jednom mjesečno, a nerijetko i češće. Samo u zadnjih mjesec dana izdali smo čak četiri verzije aplikacije", zaključuje Špoler.