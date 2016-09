HDZ vodi, u Narodnoj koaliciji razočaranje rezultatima

FOTO: Pixsell

22:50 Prema 41 posto obrađenih biračkih mjesta HDZ i partneri osvajaju 60, Narodna koalicija 55 mandata, Most 12, Živi zid 8, IDS 4, Bandić 2 mandata, Nezavisna lista Željko Glasnović i HDSSB osvajaju po jedan mandat.

22:40 Temeljem 36 posto obrađenih biračkih mjesta Narodna koalicija ima 52 mandata, HDZ i partneri 61, Most 14, Živi zid 8, IDS/PGS/RI 4, Bandić 2, HDSSB 1 i Nezavisna lista Željko Glasnović 1 mandat.

Izborne ankete su dosad pogađali rezultate izbora u zadnja dva ciklusa, i teško je vjerovati da su pogriješile ovaj put. Dio glasača mosta prelio se Živom zidu, bit će kompliciranije sastaviti i funkcionirati u parlamentarnoj većini nego na prošlim izborima - kazao je Arsen Bauk.

- Nisu dovoljni samo Most i Bandić nego treba još netko, a pitanje je tko je to. Što se tiće naših mogućnosti, one su iste kao i prošli put. Imamo mogućnost zatvoriti većinu s Mostom, IDS-om i manjinama, to se prošli put nije dogodilo, a hoće li ovaj put, to ćemo vidjeti. Iskustvo s prošlih pregovora nam nije dobro, ali naravno, ne valja se prestati nadati - kazao je Bauk za Večernji list.

22:15 Prema nepotpunim i neslužbenim rezultatima DIP-a HDZ osvaja 60 mandata (bez dijaspore), Narodna koalicija 52 mandata, Most 13 mandata, Živi zid 7 mandata, IDS 4 mandata, Bandić Milan 2 mandata i HDSSB 2 mandata.

22:10 Skok za još jedan mandat oduševio je Mostovce. Nakon objave prvih nepotpunih rezultata prema kojima Most osvaja 13 mandata, u izbornom stožeru Mosta zavladala je prava euforija. No, prava euforija zavladala je u stožeru HDZ-a.

"Sve nas je jako iznenadio rezultat. Pričekajmo da bude sve obrađeno. Mi smo relativni pobjednici. Ljudi su odlučili. Sada je vrijeme da se otvore pregovori. Želio bih čestitati kolegama iz Mosta, pokazali su da su principijelni. Po onome što sam vidio što oni žele, mislim da je sve prihvatljivo", rekao je Oleg Butković, a prenose 24sata.

22:00 Predsjednik DIP-a upozorio je da je obrađeno tek 15-tak posto biračkog tijela obrađeno iako je obrađeno 24 posto biračkih mjesta. Tek u ponoć će biti obrađeno preko 55 posto biračkih mjesta. Stoga će se rezultati izbora tijekom večeri i noći mijenjati.

62 mandata pripadaju HDZ-u, a 52 Narodnoj koaliciji, Mostu ide 13 mandata, IDS ima četiri mandata u ovom trenutku, Živi zid 7 mandata, Bandićeva koalicija "Za premijera" ima dva mandata, HDSSB jedan, i Nezavisna lista Glasnović jedan mandat.

Podsjetimo izlazne ankete predviđale su ovaj odnos snaga: Narodna koalicija 57 mandata, HDZ 57 mandata, Most 12, Živi zid 7, IDS 3, Bandić 2, HDSSB 1, Pametno 1