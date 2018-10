9% više od prosjeka: Evo tko u Hrvatskoj najbolje plaća

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Prema podacima servisa MojaPlaća, u trećem kvartalu 2018. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj je iznosila 5.666 kuna, što je 1% više nego u prethodnom kvartalu (5.583 kune). U odnosu na isto razdoblje 2017. godine prosječna neto plaća je 2,5% viša.

Medijan* plaće je nešto niži i iznosi 5.379 kuna što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

Pribroje li se neto plaći bonusi, visina prosječne mjesečne plaće iznosi 5.890 kuna, isto kao u prethodnom kvartalu.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu te one s više od 1000 zaposlenih

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 9% više od prosjeka te u iznose 6.177 kuna. Plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu su 5% manje od prosjeka (5.410 kuna). Prosječna plaća u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto je manja od prosjeka i iznosi 5.627 kuna. Plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi jednake su prosjeku (5.647 kuna).

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 13% niža od prosjeka te iznosi 4.934 kune. U tvrtkama do 19 zaposlenika plaća je 3% niža od prosjeka (5.475 kuna). Prosječna plaća u tvrtkama s 20 do 49 zaposlenika iznosi 5.749 kuna (1% više od prosjeka). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama od 250 do 1.000 zaposlenika te iznosi 5.971 kunu (5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Virovitičko-podravskoj (-21%), Požeško-slavonskoj (-20%) te Bjelovarsko-bilogorskoj (-18%). Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (14% iznad prosjeka) te iznosi 6.474 kune. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija gdje su plaće 3% manje od prosjeka.

Prosječna plaća u Hrvatskoj rasla je 2,5% u odnosu na treći kvartal 2017 godine. Županije s najvećim rastom su Ličko-senjska (11%), Šibensko-kninska (9%) i Vukovarsko-srijemska (7%) županija.