509 milijuna kuna za prvu fazu i otvaranje 250 radnih mjesta: Hotel s 5 zvjezdica, 29 vila, spa i wellness centar...

Foto: Pixsell / Getty Images

Na Šolti, u uvali Livak bude li sve po planu do 2023. trebao bi biti dovršen projekt izgradnje turističkog naselja visoke kategorije, koji uključuje hotel s pet zvjezdica, pri čemu bi infrastrukturni radovi mogli početi ove jeseni, kaže za Hinu Milenko Bijedić, direktor tvrtke Azurna uvala koja predstavlja investitora u taj projekt, britansku investicijsku kuću Dolphin Capital Investors.

Ukupna vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na nešto više od milijardu kuna, od čega se približno 509 milijuna kuna odnosi na prvu fazu realizacije, za koju se očekuje da će biti proglašena strateškim investicijskim projektom, na temelju u ponedjeljak potpisanog sporazuma o pripremi i provedbi između tvrtke Azurna uvala i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

"Mi smo još prije dvije godine prijavili naš projekt kao strateški te smo zajedno sa Operativnom skupinom za provedbu strateških projekata završili proceduru za ulazak na listu strateških investicijskih projekata RH. S novopotpisanim sporazumom stvoreni su svi potrebni preduvjeti za pokretanje postupka donošenja odluke Vlade RH o proglašenju ovog projekta odnosno njegove prve faze strateškim projektom RH. Sada smo i u procesu potpisivanja ugovora s vodovodnim i drugim javnim poduzećima na otoku Šolti i dijelom s Brača, jer dosta toga od infrastrukture ide od tog otoka", kaže Bijedić.

Podsjeća da su tvrtku Azurna obala u Stomorskoj na otoku Šolti osnovali još 2005., od kada i pripremaju cijeli projekt, te se nada da će sada sve ići ipak malo brže, kao i da bi glavnu projektnu dokumentaciju za infrastrukturne radove trebali imati do ljeta kao i ishodovane građevinske dozvole, a potom bi bili operativno spremni za početak radova u jesen ove godine.

"Infrastruktura je najveći izazov jer u području gdje se planira naselje u uvali Livka nema trenutno ništa, dakle treba realizirati pristupne i interne ceste, predvidjeti opskrbu vodom i električnom energijom te sistem otpadnih voda sa svim neophodnim pročistačima, da bismo uopće mogli početi s gradnjom hotela, bungalova i drugog. S dozvolama nismo ni do sada imali problema, poštovali smo sve zakone i propise, no kako su se neki od 2005. do sada i par puta mijenjali morali smo prilagođavati dokumentaciju i/ili pripremati novu, poput primjerice studije o zaštiti okoliša. To je sve dosta usporilo realizaciju projekta, te nije baš jasno zašto nije moglo biti malo više fleksibilnosti u svemu", otkriva Bijedić.

U prvoj fazi projekta trebao bi se uz infrastrukturu izgraditi i hotel s pet zvjezdica ukupnog smještajnog kapaciteta od 109 soba, spa i wellness centar, klupska kuća s restoranom, caffe bar, klub na plaži, kao i 29 vila te 23 bungalova koje će brendirati elitni hotelski operator. Realizacijom te prve faze planira se i otvaranje 250 radnih mjesta.

"Već imamo pisma namjere četiri svjetski priznata hotelska lanca-operatora, no rano je još za otkrivanje njihovih imena. Važno je da sada riješimo da projekt bude u skladu s urbanističkim planom uređenja, kao i da dogovorimo sve s HEP-om, jer za potrebe naselja i cijelog projekta trebat ćemo nove trafostanice i drugo", poručuje Bijedić.

Ističe i da je stvarni vlasnik i investitor u projekt britanski Dolphin Capital Investors, za koji kaže da je spreman za tu investiciju čim svi papiri budu riješeni, a do sada je već u pripremu i razvoj projekta uloženo oko 183 milijuna kuna privatnog kapitala.

"Svjesno smo i s velikom voljom ušli u taj projekt još 2005., a iako nismo mislili da će se realizacija toliko oduljiti ipak i dalje čvrsto vjerujemo da ćemo projekt privesti kraju te da će lokalna zajednica i cijeli otok Šolta biti najviše na dobitku od toga jer sada na tom otoku primjerice ni nema hotela, nego samo privatni smještaj. U svemu nam je važna i podrška lokalnih stanovnika, kao i lokalne vlasti, s kojom dobro surađujemo i nastojat ćemo i dalje", zaključuje Bijedić.