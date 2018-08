5 najvažnijih razloga zbog kojih građani RH sele iz Hrvatske

Foto: Borna Filić / Pixsell

Svijet rada rapidno se mijenja, radna snaga mobilnija je, transparentnija poslodavcima i povezanija više no ikad. U periodu iza nas jedna od osnovnih prepreka za regrutiranje međunarodne radne snage bilo je nepoznavanje globalnog tržišta rada. U tu svrhu 2002. godine nastao je The Network. Mreža je to portala za zapošljavanje čije članice danas pokrivaju više od 189 zemalja diljem svijeta te je riječ o unificiranom regrutacijskom alatu za zapošljavanje djelatnika na globalnoj razini. Portal Posao.hr izuzetno je ponosan što je dio poznate svjetske organizacije The Network - posebne mreže portala za zapošljavanje čije članice pokrivaju više od 189 zemalja diljem svijeta. Upravo su vodeći svjetski portali za zapošljavanje zaslužni za svjetski uspjeh The Networka.

Nedavno je The Network u suradnji s Boston Consulting Groupom, globalnom konzultantskom tvrtkom vodećom u svijetu na području izrade poslovnih strategija, i posao.hr-om, liderom među portalima za zapošljavanje na hrvatskom i inozemnim tržištima, proveo istraživanje Global Talent Study 2018, u svrhu propitivanja javnosti i spremnosti na mobilnost i rad u inozemstvu. Rezultati su i više nego iznenađujući!

Kako je Hrvatska prošla u izvještaju „Decoding Global Talent 2018“?

Istraživanje je obuhvatilo četiri područja: privlačnost zemalja, spremnost i razloge za selidbu u inozemstvo, poželjne poslove i ponudu poslova i demografska obilježja.

Za radnike koji žele doći raditi u Hrvatsku iz drugih zemalja, Hrvatska je u odnosu na istraživanje iz 2014. godine pala za 12 mjesta i sada je 62. zemlja na svijetu privlačnosti stranim radnicima. I dalje je u postotku najprivlačnija radnicima iz Bosne i Hercegovine, dok su na drugom mjestu radnici iz Slovenije koji bi željeli doći raditi u Hrvatskoj. Kod radnika iz obje zemlje nije došlo do promjene u odnosu na 2014. Na trećem su mjestu radnici iz Češke Republike, također bez promjene na listi u odnosu na 2014. godinu. Prema postotku radnika koji bi željeli doći raditi u Hrvatsku, na četvrtom su mjestu radnici iz Srbije, kod kojih je Hrvatska skočila za tri mjesta, a na petom su mjestu Slovaci, kojima je Hrvatska manje atraktivna nego prije četiri godine. Na šestom mjestu su radnici iz Austrije. Austrijski ispitanici koji žele doći raditi u Hrvatsku skočili su za sedam mjesta na šestu poziciju, a slijede ih Poljaci, Norvežani, Mađari i Finci. Mađarima je Hrvatska za čak 12 mjesta privlačnija nego u ispitivanju od prije četiri godine, dok su Finci 2018. daleko manje zainteresirani za dolazak u Hrvatsku zbog posla.

Prije četiri godine, čak je 80 posto ispitanih hrvatskih radnika izrazilo spremnost na odlazak u inozemstvo zbog posla, a u 2018. ta je brojka pala na 48 posto, što je ispod globalnog prosjeka od 57 posto. No, kad se te radnike segmentira, brojke su ipak dramatičnije: čak 54 posto mladih do 30 godina starosti je 2018. odgovorilo da žele odseliti iz Hrvatske u potrazi za poslom, kao i 50 posto, odnosno svaka druga anketirana osoba sa završenim fakultetom.

Za građane Hrvatske, na vrhu top liste najprivlačnijih zemalja za selidbu u potrazi za poslom i dalje je Njemačka, a slijede Austrija koja je na drugom mjestu zamijenila Veliku Britaniju. Za pet mjesta je skočila privlačnost Australije koja je četvrta najpoželjnija građanima RH, dok je peta Švicarska. Na šestom mjestu je Švedska koja je pala za jedno mjesto, a za jedno mjesto pale su i SAD, na sedmo mjesto. Osma je Kanada, a deveta i deseta su Danska i Norveška.

Pet najvažnijih razloga zbog kojih građani RH sele iz Hrvatske u potrazi za poslom su redom: bolji životni standard, bolje karijerne prilike, želja za osobnim rastom, ekonomska nesigurnost u Hrvatskoj i stjecanje radnog iskustva.

Hrvatskim su radnicima najvažnije ove karakteristike radnog mjesta, redom:

Dobra ravnoteža rada i privatnog života, dobri odnosi s kolegama, priznanje za dobro odrađen posao, dobri odnosi s nadređenima, mogućnosti profesionalnog napredovanja, dok je visina plaće tek na šestom mjestu. Slijede financijska stabilnost poslodavca, zanimljiv posao, sigurnost radnog mjesta i na kraju kreativna i inovativna radna sredina.

U Hrvatskoj su u istraživanju sudjelovala 4295 radnika, od kojih 62 posto žena i 36 posto muškaraca, dok se dva posto nije htjelo izraziti o rodu. 46 posto ispitanih ima magisterij, slijede tzv. sekundarne kvalifikacije s 31 posto, 15 posto sveučilišnih prvostupnika, sedam posto doktora znanosti te ostali. Najveći broj ispitanika je između 29 i 39 godina starosti.

"Među radnicima u Hrvatskoj se drastično smanjila privlačnost rada u inozemstvu, no ona je još uvijek izrazito visoka. Gotovo svaki drugi hrvatski građanin spreman je odseliti i raditi u inozemstvu. Posebice je to naglašeno među mlađom populacijom. Razlog pada leži u činjenici da je gospodarska situacija bila izrazito nepogodna prije četiri godine za prosječnog hrvatskog građanina. Hrvatska je proživljavala tešku recesiju, a nezaposlenost, posebice u mlađoj populaciji, bila je prevelika. Situacija se u međuvremenu promijenila. Mnogo mladih ljudi napustilo je domovinu u potrazi za boljim životom i izvjesno je da će se u idućih nekoliko godina taj trend nastaviti, silaznom putanjom", zaključio je Hrvoje Brkić, voditelj portala za zapošljavanje - Posao.hr.