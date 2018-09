3. maj od države više ne smije dobiti ni kunu državnih potpora, a Bruxelles će tražiti i povrat subvencija?

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Postoji rizik da Europska komisija zbog neispunjavanja programa restrukturiranja Hrvatskoj naloži da od brodogradilišta »3. maj« i Brodosplit zatraži povratak subvencija koje im je država dala kroz provođenje tih programa.

To je mišljenje iznijela Državna revizija u svom izvješću o radu Ministarstva gospodarstva za prošlu godinu, gdje se između ostaloga propituje i provođenje programa restrukturiranja u ta dva škvera, odnosno trošenje državnih subvencija. Ionako tešku situaciju u »3. maju« doista bi bezizlaznom mogla učiniti odluka da se subvencije moraju vratiti, što bi značilo stečaj ako se nekim čudom taj škver i izvuče iz sadašnjih problema, piše Novi list.

Revizija se i ovaj put, jer već se i ranije negativno očitovala o trošenju subvencija u brodogradnji, poziva na izvješća Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod (HBJ), koja je ovlaštena na za nadzor provedbe programa restrukturiranja, odnosno na njihove navode o nepravilnostima u realizaciji tog programa u Brodosplitu i »3. maju«.

Proračunski nadzor

Što se tiče »3. maja« ističe se da je tom škveru država isplatila 847 milijuna kuna subvencije, te da je toliki trebao biti i vlastiti doprinos, ali on se u »3. maju«, pod vlasništvom Uljanika, nije dogodio. Umjesto toga istaknut je doprinos do 728 milijuna kuna, dok je mišljenje HBJ-a da se kao doprinos može priznati 695,58 milijuna kuna. Za Brodosplit se pak sumnja da je sredstva državne potpore koristilo nenamjenski.

U izvješću se spominje i odgovor Ministarstva gospodarstva koje je otkrilo da je u oba brodogradilišta zatražilo proračunski nadzor Ministarstva financija, pa se za Brodosplit ističe da nije konstatirano da su sredstva korištena nenamjenski. No, za riječki škver se samo spominje da je nadzor završio u rujnu prošle godine, ali ne i kakvi su njegovi rezultati. Ministarstvo gospodarstva očitovalo se i da će do kraja kolovoza poslati 14. izvješće o provedbi programa restrukturiranja Europskoj komisiji pa se sukladno navedenom očekuje eventualno postupanje Komisije. No i prije tog postupanja Revizija upozorava »s obzirom na izvještaje HBJ-a, u kojima su navedene nepravilnosti u vezi s realizacijom ugovora o prodaji Brodosplita i »3. maja«, postoji rizik da Europska komisija naloži Republici Hrvatskoj da od brodogradilišta zatraži povrat danih subvencija što bi imalo negativne posljedice na gospodarstvo Republike Hrvatske«.

