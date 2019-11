3. maj dovršava dokumentaciju za NO

Direktor 3. maja Edi Kučan, koji se na tu fukciju vratio proljetos / GORAN KOVAČIĆ/PIXSELL

Uprava 3. maja donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine dioničara za 2018. koja će se prema objavi na Zagrebačkoj burzi održati 20. prosinca. No, predloženi dnevni red nije cjelovit, te se dopuna poziva s prijedlozima odluka prema navedenom dnevnom redu može očekivati u roku od 15 dana. U roku od 15 dana prije održavanja skupštine, navode, dioničari mogu i dobiti uvid u materijale, ali nedorečeno iz poziva ostaje pitanje mogu li dioničari već od objave poziva proučiti godišnja finacijska izvješća u samom društvu. Po Zakonu o trgovačkim društvima skupština se organizira u roku u prvih osam mjeseci, što je 3. maj propustio iz (ne)poznatih razloga, kao što nije objavio ni svoj GFI preko Fine i Porezne uprave, za što je tvrtka dobila kaznu od poreznika.

Međutim, prema direktoru 3. maja Ediju Kučanu, koji se na tu fukciju vratio proljetos, 3. maj je proteklih mjeseci užurbano prikupljao svoju poslovnu dokumentaciju, jer je nije posjedovao. Kao da gradimo tvrtku iz početka, kaže Kučan te podsjeća da je za sve članice Uljanika ona bila organizirana u sklopu Uljanikovog društva PIS - poslovno informacijski sustavi, koje je prvo društvo iz ove grupacije nad kojim se otvorio i zatvorio stečaj, dakle odmah je likvidirano. Danas je pak najvećim dijelom to pitanje riješeno i to u suradnji sa stečajnim upraviteljima Uljanika i Uljanik Brodogradilišta, ali Kučan dodaje ipak kako još nije sve prikupljeno.

Također, kako se dioničarima predlaže opoziv odluke po kojoj je za poslove revizije bio imenovan PWC, koji je proteklih nekoliko godina revidirao izvještaje članica Uljanikove grupe te imenovanje novog za 2018., potvrda je to da 3. maj ima drugog revizora, čiji izvještaj uskoro očekuje Uprava, te će kompletnu dokumentaciju NO dobiti početkom prosinca. Stoga, posebno ‘vruće’ pitanje uskoro će biti prijedlozi odluka o davanju ili uskrati razriješnice Upravi i NO-u za 2018., a trebalo bi biti zanimljivo i kako će se strukturirati statut, s obzirom na to da je većinski vlasnik Uljanik otišao u stečaj, a riječkom škveru cilj je da ne završi u stečaju. Nepoznata je, naime, sudbina dionica 3. maja koje su sada obuhvaćene nužnim rješenjem u okviru stečaja Uljanika koji je njegov 86%-tni vlasnik.