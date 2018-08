12 banaka dalo ponude za subvencionirane stambene kredite: Ovo su uvjeti za građane

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimila je 12 ponuda banaka za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita, izvijestili su u utorak iz APN-a.

Ponude za sudjelovanjem u tom poslu APN-u su poslale Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Erste&Steiermarkische Bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Karlovačka banka, Raiffeisen Bank Austria, Istarska kreditna banka Umag, Splitska banka, Croatia banka, HPB - Stambena štedionica i Zagrebačka banka.

APN je, naime, 27. srpnja objavio poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, kojim je pozvao sve kreditne institucije koje na području države mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom.

Ponudom su se kreditne institucije obvezale obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom. Rok za dostavu ponuda bio je 6. kolovoza 2018.

APN će u ime Republike Hrvatske sklopiti ugovor o davanju subvencioniranih kredita sa svim kreditnim institucijama čije su ponude prihvaćene u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Popis kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti ugovor o davanju subvencioniranih kredita objavit će se zaključno do 14. kolovoza 2018. na službenim internetskim stranicama APN-a i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Inače, izmjenama Zakona koje su donesene potkraj lipnja omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine. Javni poziv građanima za ovu kalendarsku godinu planira se raspisati u rujnu. Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po četvornom metru u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretati će se od 30 do 51 posto.

Inače, do 29. siječnja ove godine u Hrvatskoj je odobreno 2.328 subvencioniranih stambenih kredita, od toga 1.689 za kupnju stana, 463 za kupnju kuće, i 176 za izgradnju kuće.