Novosti za sve hrvatske studente i studentice koji namjeravaju upisati diplomski studij u Velikoj Britaniji

Nakon što je britanska vlada prije pune dvije godine započela s financiranjem diplomskih studija hrvatskih studenata po sistemu zajmova za diplomske studije, nedavno donesena odluka o ukidanju radnih dozvola za Hrvate u Velikoj Britaniji, dodatno će olakšati i studiranje i mogućnosti upisa studenata na diplomske studije u Velikoj Britaniji. Tako sada diplomski studij u ovoj zemlji postaju puno pristupačniji za hrvatske studente koje žele nadograditi svoje obrazovanje na britanskim sveučilištima.

Kako će ukidanje radnih dozvola za Veliku Britaniju utjecati na studente koji namjeravaju upisati neki od studija u Velikoj Britaniji u rujnu 2018. godine, te koje su sve mogućnosti stipendije i financiranja studija, objasnit će Vladimir Yordanov, predstavnik Coventry Universitya, jednog od 15 najboljih sveučilišta u zemlji Velikoj Britaniji, a kojeg u Zagreb dovodi IntegralEdu, savjetodavna agencija za različite oblike obrazovanja u inozemstvu.

Gdje pronaći informacije o svim otvorenim mogućnostima za diplomski studij u Velikoj Britaniji?

Predstavnik Coventry University održat će predavanje u Zagrebu u četvrtak 26.04.2018, godine u 18:00 sati u prostorijama agencije IntegralEdu, na adresi Pierottijeva 5.

Na prezentaciji će biti objašnjeni svi detalji upisa i studiranja diplomskog studija u Velikoj Britaniji i na Coventry University-u: od toga što je potrebno od dokumentacije za prijavu, kada je rok prijave, kako se prijaviti i dobiti zajam za pokrivanje troškova života i smještaja, koje su sve stipendije dostupne Hrvatima i slično, a glavni naglasak će biti na temi ukidanja radnih dozvola za Hrvate i što to konkretno znači za hrvatske studente.

Za sve studente koji prijavljuju studij na ovom sveučilištu preko IntegralEdu, isti dan bit će organizirano i besplatno polaganje testa engleskog jezika koji je prije samog upisa na fakultet potrebno položiti. (od 12:00-16:00 sati test znanja engleskog jezika; Ured IntergalEdu, Pierottijeva 5, Zagreb).

Kako se prijaviti?

Kako bi prisustvovali prezentaciji svi zainteresirani trebaju se prijaviti putem online obrasca.

Zašto se odlučiti za Coventry University?

Grad Coventry svrstan je među 50 najboljih studentskih gradova, a jedan od razloga su niski troškovi života te mirno okruženje. Coventry University ubraja se u top 12 sveučilišta u Velikoj Britaniji (Guardian University Guide 2018). Osim što ovo sveučilište pruža odlično studentsko iskustvo tijekom studija, zanimljiv je i podatak da se čak 96% studenata Coventry University-a uspije zaposliti ili krenuti u daljnje usavršavanje nakon završenog studija unutar 6 mjeseci od diplomiranja.

Conventry University nudi diplomske studije iz raznih područja specifičnih i po tome što takvi studiji trenurno u Hrvatskoj ne postoje, poput studija Cyber Security, Data Science, Aerospace Technology, Automotive Design, Businesss and Organisational Psychology, Disaster Management, Renewable Energy Engineering, Engineering Project Management, Fraud Investigation Management, Forensic Computing, Forensic Psychology, Human Resource, International Business Law, Peace and Conflict Studies, Science of Youth Coaching and Development i sl.

Sveučilište posjeduje i kampuse u 3 grada u Velikoj Britaniji, pa budući studenti mogu birati mjesto studiranja: Coventry, London ili Scarborough.

Sve dodatne informacije dostupne su i na linku.