Nova tehnološka revolucija unosi promjene u zapošljavanju i u domaćoj telekom industriji

Velike promjene u zapošljavanju u telekom industriji uvjetovane su i novom tehnološkom revolucijom, a najaktualnije teme pritom su na globalnom i na hrvatskom telekom tržištu Internet of Things, Big data, napredna analitika, interaktivni sadržaj, virtualna i uvećana stvarnost.

Govoreći o trendovima u telekom industriji i potrebama u zapošljavanju, članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse Hrvatskog telekoma (HT) Marija Felkel za Hinu ističe da su telekomi među predvodnicima tehnološke revolucije i digitalizacije, koju neki nazivaju i 4. industrijskom revolucijom i koja općenito u svijetu donosi velike promjene u zapošljavanju u telekomima, ali i u drugim kompanijama.

"Zbog svoje infrastrukture i usluga, telekomi su među predvodnicima digitalizacije koja potpuno mijenja svakodnevni život i biznis. To podrazumijeva i da je telekom industrija izrazito zahtjevna, konkurentna i izazovna, u kojoj je pitanje kvalitetne radne snage ključno. U većini zapadnih zemalja fleksibilnost te spremnost na brze promjene su već poprilično ugrađeni u svijest onih koji traže posao u telekom industriji te to aktivno potiče i tržište rada, uz istodobnu veliku ponudu atraktivnih radnih mjesta i veliku potražnju", ističe Felkel.

Velike promjene u zapošljavanju

Sve to uvjetuje i velike promjene u zapošljavanju u telekom industriji u odnosu na prije desetak godina, kada je većina radnih mjesta u telekomima bila vezana uz infrastrukturu. Ona je i danas ključna, ali se uslijed novih tehnoloških i trendova digitalne transformacije svih sfera života stvaraju brojna nova, još više specijalizirana mjesta.

U potpunosti se, kaže, promijenio i sam proces traženja i selekcije kandidata, koji sve više otvoreno komuniciraju svoje životopise putem društvenih mreža, a poslodavci koriste online alate za selekciju. Unatoč tome, napominje, i dalje nije lako pronaći pravog kandidata za određeni posao, jer koliko god tehnologija ubrzala i otvorila proces zapošljavanja i dalje su stav i prilagodljivost okolini ključni kriterij u zapošljavanju.

"Onaj tko želi 'zagristi' u aktualne teme, od IoT-a (Internet of Things-Internet stvari), preko Big date do virtualne stvarnosti, umjetne inteligencije i drugih novih trendova, i onaj tko je spreman premostiti granicu između tehnologije i komercijalizacije, kandidat je za zapošljavanje u telekomima, pa tako i u Hrvatskoj. Telekom će osigurati i stalno usavršavanje, kako bi se što lakše i neprekidno prilagođavali promjenama. Kompanija osigurava platformu, alate i rješenja koja omogućuju učenje i snalaženje zaposlenika u današnjem svijetu, što mijenja i ulogu odjela za ljudske resurse te je važno prepoznati i poticati inovativnost, podržati nove trendove kroz zapošljavanje, razvoj i motivaciju zaposlenika", kaže Felkel.

Iznosi i da su kompetencije koje traže u HT-u prije svega kreativnost, upravljanje složenim projektima, usmjerenost na identificiranje i rješavanje problema, fleksibilnost i spremnost na brze promjene, visoka razina digitalnih znanja, usmjerenost na korisnike te globalni pristup.

"Nije lako predvidjeti što nas čeka u budućnosti i koje ćemo tehnološke kompetencije trebati, ali je sigurno da se promjenama moramo prilagoditi i to zahtijeva konstantno učenje", poručuje Felkel iznoseći da su ljudskim resursima u HT-u zadnjih godinu dana bili usmjereni na upravljanje promjenama s ciljem da postanu poslodavac koji zapošljava najbolje stručnjake u regiji, a intenzivirali su i suradnju s akademskom zajednicom, udrugom poslodavca i drugima. Veliku pažnju posvećuju i internim i eksternim edukacijama.

Naglasak na STEM zanimanjima i promjeni sustava obrazovanja

Napominjući kako ubrzani napredak tehnologije traži i sve više STEM zanimanja, u čemu je cilj HT-a biti najpoželjniji poslodavac u regiji, Felkel dodaje i da se stoga ljudski resursi upravljaju STEM programom za poticanje razvoja vještina u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici.

"Poticanjem STEM-a želimo stvoriti aktivnu akademsko-gospodarsku zajednicu mladih stručnjaka iz prirodoslovnog i znanstvenog područja, u to su aktivno uključeni i naši zaposlenici, a kroz stipendije i mentorstvo želimo, pa već i potičemo to i izvan HT-a. Najveću prednost za mlade ljude vidim u tome što im HT nudi mogućnost da realiziraju ideje na međunarodnom tržištu bez odlaska iz Hrvatske, istovremeno koristeći najnapredniju tehnologiju uz osigurane resurse", navodi Felkel, dodajući da sve to u Hrvatskoj nije uvijek lako s obzirom na postojeći sustav obrazovanja.

"U svakoj zemlji sustav obrazovanja je i pokazatelj spremnosti društva za promjene i napredak, pogotovo sada u doba digitalizacije, pa je stoga i kod nas nužno korištenje moderne tehnologije u školama, kao i učitelji koji djecu znaju upoznati s drugačijom stvarnosti te roditelji koji takav razvoj potiču i kod kuće. Tako se stvaraju i temelji za drugačiji razvoj svijesti budućih zaposlenika", ocjenjuje Felkel.

Transformacija kompanije uslijed tehnoloških promjena

Kako tehnološke promjene i sve kompleksniji zahtjevi korisnika neminovno traže i stalnu transformaciju kompanije, dolazi i do stalnog preispitivanja efikasnosti procesa i dodatnog unapređivanja sustava pametnog upravljanja i investiranja, ali i potrebe da stalno dovode nova znanja i kompetencije, čime jedino mogu biti u korak s potražnjom i konkurencijom.

"Zbog takvih trendova HT i ove godine planira zapošljavanje određenog broja novih zaposlenika. Isto tako, zbog nastavka restrukturiranja i preslagivanja načina na koji radimo potrebe za nekim radnim mjestima nestaju, pa će tako u 2017., zbog poslovno uvjetovanih razloga, kompaniju napustiti stotinjak radnika uz otpremnine koje su među najvećima u Hrvatskoj i u prosjeku dva puta veće od zakonom propisanih“, ističe Felkel. Napominje da je to najmanji broj radnika koji odlazi otkako je HT počeo s procesom transformacije.

U HT-u radi više od 3.500 zaposlenih, dok ih je na razini HT Grupe više od 4.500, čiji se broj 'penje' na više od 27.000 u Hrvatskoj, ako se uzme u obzir utjecaj HT-a na gospodarstvo odnosno da se na svako radno mjesto unutar HT Grupe veže još 4,4 dodatna radna mjesta u ostatku ekonomije.