Najbolje i najgore aviokompanije i zračne luke: Pogledajte gdje je Croatia Airlines

Foto: Getty Images

Imali ste loše iskustvo u Newark Liberty Airport prošle godine? Prema ovom istraživanju niste u tome sami, piše Bloomberg.

The New Jersey ima najgoru američku zračnu luku u godišnjoj ocjeni AirHelp-a, organizacije koja je specijalizirana za prava avio-putnika i pomaže u zahtjevima za naknadom u slučajevima kašnjenja ili otkazivanja leta.

Zračne luke SAD-a općenito se nisu osobito dobro iskazale, a međunarodna zračna luka Hartsfield-Jackson Atlanta, s najvišom ocjenom među njima, zauzela je 34. mjesto među 132 zračne luke diljem svijeta. Newark drži najniže mjesto u SAD-u, 116.

Glavni razlog su kašnjenja vezana uz vremenske prilike, kaže Henrik Zillmer, glavni izvršni direktor AirHelp-a; to je veliki problem za američke zračne luke u usporedbi s europskim.

"Ako imate i najmanju količinu snijega na JFK-u, zračna luka će se zatvoriti", kaže Zillmer, misleći na njujorško čvorište koje je zauzelo 86. mjesto.

Zračne luke se ocjenjuju na temelju triju čimbenika: izvedbe na vrijeme, kvalitete usluge i ponude hrane i kupovine. Prvi čini 60 posto bodova, a ostali kriteriji po 20 posto svaki.

Rangiranja AirHelp-a temelje se na podacima prikupljenim od više komercijalnih dobavljača, zajedno s vlastitom bazom podataka te 40.000 anketa putnika prikupljenih u 40 zemalja tijekom 2018. godine.

Međunarodna zračna luka Hamad iz Dohe, Međunarodna zračna luka Tokyo Haneda i Međunarodna zračna luka u Ateni - zauzele su vodeća mjesta od početka ocjenjivanja 2015. godine.

Vrijedi razmotriti ukupnu sliku svake zračne luke u pogledu popisa. Primjerice, visoke ocjene Atene isprva su zbunile AirHelpov tim, kaže Zillmer, dok ne uzmete u obzir da mediteransko sunčano vrijeme rezultira manjim kašnjenjima te je veća vjerojatnost da će putnici ostaviti pozitivne kritike.

Zagušenje prometom je i dalje najveći problem s kojim se suočavaju zračne luke: industrija letenja doživljava nagli porast globalnog turizma. Svjetska turistička organizacija procjenjuje da su svjetski dolasci međunarodnih turista porasli za 6%, na 1,4 milijarde 2018. godine.

10 najboljih zračnih luka 2019.

1. Hamad International Airport, Qatar (DOH)

2. Tokyo International Airport, Japan (HND)

3. Athens International Airport, Greece (ATH)

4. Afonso Pena International Airport, Brazil (CWB)

5. Gdansk Lech Wałęsa Airport, Poland (GDN)

6. Sheremetyevo International Airport, Russia (SVO)

7. Changi Airport Singapore, Singapore (SIN)

8. Rajiv Gandhi International Airport, India (HYD)

9. Tenerife North Airport, Spain (TFN)

10. Viracopos/Campinas International Airport, Brazil (VCP)

10 najgorih zračnih luka 2019.

123. London Gatwick Airport, United Kingdom (LGW)

124. Billy Bishop Toronto City Airport, Canada (YTZ)

125. Porto Airport, Portugal (OPO)

126. Paris Orly Airport, France (ORY)

127. Manchester Airport, United Kingdom (MAN)

128. Malta International Airport, Malta (MLA)

129. Henri Coanda International Airport, Romania (OTP)

130. Eindhoven Airport, Netherlands (EIN)

131. Kuwait International Airport, Kuwait (KWI)

132. Lisbon Portela Airport, Portugal (LIS)

Zrakoplovne kompanije

Zrakoplovne tvrtke, za koje su prikupljeni statistički podaci, AirHelp je ocijenio po pravovremenoj izvedbi, kvaliteti usluge i obradi potraživanja, pri čemu je svaka kategorija jednako bodovno vrijedila.

Već drugu godinu za redom, Qatar Airways je rangiran kao najbolja zrakoplovna tvrtka, a slijede ih American Airlines, Aeromexico, SAS Scandinavian Airlines i Qantas u prvih pet. Na dnu popisa bili su Ryanair, Korean Air, Kuwait Airways i tvrtke EasyJet i Thomas Cook Airlines u Velikoj Britaniji.

Bolji vremenski uvjeti doveli su do manjeg poremećaja leta u 2018. godini, kaže Zillmer.

To je možda pridonijelo skoku American Airlinesa na drugo mjesto - što je veliki skok, s obzirom da je zrakoplovna kompanija prošle godine zauzela 23. mjesto.

Bitno područje u kojem Zillmer kaže da je potrebno poboljšanje zračnih prijevoznika je operacija obrade potraživanja, koja se u potpunosti pretvara u misiju AirHelp-a. Umjesto otkazivanja leta, čim je jasno da zrakoplov neće moći letjeti, mnoge tvrtke prisiljavaju putnike da čekaju u zračnoj luci tijekom dugih kašnjenja letova.

"One nisu ekonomski potaknute da vas prebace u drugu zrakoplovnu tvrtku (na drugi let) kako bi vas dovele na vaše odredište", kaže on, nadajući se da će ljestvice poput ove baciti svjetlo na to zašto neke zrakoplovne tvrtke propadaju i motivirati ih da poboljšaju usluge.

Ovdje su najbolji i najgori zračni prijevoznici godine, s prosjekom izvedbe na vrijeme.

10 najboljih zrakoplovnih tvrtki 2019.

1. Qatar Airways (84% on-time performance)

2. American Airlines (75%)

3. Aeromexico (78%)

4. SAS Scandinavian Airlines (73%)

5. Qantas (79%)

6. LATAM Airlines (77%)

7. WestJet (74%

8. Luxair (78%)

9. Austrian Airlines (71%)

10. Emirates (75%)

10 najgorih zrakoplovnih tvrtki 2019.

63. Adria Airways (67%)

64. Aerolineas Argentinas (80%)

65. Transavia (62%)

66. Laudamotion (51%)

67. Norwegian (70%)

68. Ryanair (65%)

69. Korean Air (69%)

70. Kuwait Airways (42%)

71. EasyJet (67%)

72. Thomas Cook Airlines (57%)

Što se tiče hrvatskog zrakoplovnog prijevoznika Croatia Airlines - tvrtka je rangirana na broju 38 (sa ocjenom 7.07 od mogućih 10). Za luku Franjo Tuđman još ne postoje podaci, niti rangiranje na ljestvici.