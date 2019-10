'Grmljavina postaje sve glasnija': Najgori pokazatelji o proizvodnji u ovom desetljeću, povećan strah od recesije

Radi se o drugom mjesecu kontrakcije zaredom, piše CNBC.

Novi indeks izvoznih naloga potonuo je na samo 41%, , što je najniža razina od ožujka 2009.

Mjerenje američke proizvodnje pokazalo je najniže očitanje u više od 10 godina u rujnu, jer je izvoz potonuo uslijed eskaliranog trgovinskog rata.

Indeks američkih menadžera za nabavu u Institutu za upravljanje opskrbom dostigao je u rujnu 47,8%, najniži nivo od lipnja 2009., što je pad drugi mjesec zaredom. Bilo koja brojka ispod 50% signalizira pad.

Novi indeks izvoznih narudžbi bio je svega 41%, najniža razina od ožujka 2009.

"Sada smo prešli u recesiju proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama i na globalnoj razini", rekao je Peter Boockvar, glavni direktor za ulaganja u Bleakley savjetodavnoj grupi.

Izvještaj je potaknuo strah od recesije i pogodio tržište dionica. Dow Jones Industrial Average izgubio je više od 200 bodova, brišući ranije dobitke iz utorka.

"Globalna trgovina ostaje najvažnije pitanje, što pokazuje smanjenje novih izvoznih narudžbi koje su počele u srpnju 2019. Sveukupno, osjeća se oprez u pogledu kratkoročnog rasta", izjavio je u izjavi predsjedavajući ISM-a Timothy Fiore.

ISM pokazatelj zaposlenosti za sektor pokazao je najniže očitanje od siječnja 2016., prvenstveno vođen nedostatkom potražnje. Nove narudžbe, sirovine, zalihe, izvoz i uvoz također su se smanjili prošlog mjeseca, pokazali su podaci ISM-a.

"Ovom usporavanju nema kraja, rizik od recesije je stvaran", rekao je Torsten Slok, glavni ekonomist Deutsche Bank, u bilješci u utorak nakon izvještaja.

Dublja kontrakcija u proizvodnom sektoru najnoviji je znak da eskalirani trgovinski rat između SAD-a i Kine uzima veliki zalogaj od gospodarstva. Proizvodnja se nekad smatrala velikim pobjednikom pod Trumpovom administracijom s poboljšanjem zaposlenosti i aktivnosti u posljednjih nekoliko godina.

Trump krivi druge, ne carine koje je uveo

Predsjednik Donald Trump okrivio je visoke kamatne stope i jak dolar za slabost u proizvodnji, kazavši u utorak u tweetu da su Federalne rezerve "dopustile da dolar postane toliko jak ... da na naše proizvođače negativno utječe. Kamatna stopa previsoka. "

Donald J. Trump u tweetu: ‘@realDonaldTrump

'Kao što sam i predvidio, Jay Powell i Federalne rezerve dopustile su da dolar toliko ojača, posebno u odnosu na SVE druge valute, da negativno utječe na naše proizvođače. Kmatna stopa FED-a (je) previsoka. Oni su sami sebi najgori neprijatelji, nemaju pojma. Jadno!’

