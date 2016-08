Fondovi zeleni već deset tjedana

Foto: Thinkstock

Od njih 78, pozitivnu postotnu promjenu proteklog je tjedna zabilježilo 57 fondova, palo ih je 20, a jedan je fond tjedan zaključio bez promjene. Porast veći od jedan posto zabilježilo je pet fondova, a jedan je pao više od jedan posto.



Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom sva su mjesta zauzeli dionički fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +1,39 do -1,02 posto, piše hrportfolio.



Od 27 dioničkih fondova poraslo ih je 17. Najviše je vrijednost uvećana fondu KD Victoria koji je s porastom od 1,39 posto i dobitnik tjedna. Ovaj fond najveći dio portfelja investira u regiju, tako da je Hrvatska zastupljena s 76 posto, Slovenija s 21 posto, a BiH s jedan posto portfelja. Što se tiče sektorske izloženosti fonda, na prvom su mjestu hoteli i restorani s 40 posto, a sa 16 posto slijedi prehrambeni sektor. Po porastu vrijednosti slijedi ZB euroaktiv s +1,29 posto. Najznačajniji minus zabilježio je ZB BRIC+, za 1,02 posto, a slijede ga KD Energija s minusom od 0,75 posto i Neta Frontier s padom od 0,61 posto.



Četiri od sedam posebnih fondova bilježe porast. ZB Future 2055porastao je za 0,53 posto, a s uvećanjem od 0,52 posto slijede ga ZB Future 2040 i ZB Future 2030. Gubitnike predvodi Raiffeisen Harmonic s minusom od 0,75 posto, a slijedi ga Raiffeisen Dynamic (-0,38%).



Među 14 mješovitih fondova našlo se 10 fondova s porastom vrijednosti. Najviše je rastao ZB global, za 0,53 posto, a slijedi ga KD Balanced s porastom od 0,43 posto. Najznačajniji pad bilježi You Invest Active -0,13 posto dok su Addiko Balanced i You Invest Blanced pali za 0,11 posto.



Od 11 obvezničkih fondova poraslo ih je 10. Po porastu predvodiInterCapital Bond sa +0,24 posto, a slijede ga PBZ Bond i Addiko Conservative, s porastom od 0,18 posto odnosno 0,17 posto. Pao je samo PBZ Dollar Bond fond i to za blagih 0,01 posto.



Poraslo je 16 od 19 novčanih fondova, Erste Euro-Money bilježi tjedan bez postotne promjene, a za minimalnih 0,004 posto pali su PBZ Euro Novčani i HPB Euronovčani. Dobitnike s porastom od 0,04 postopredvodi Erste Money, a Locusta Cash i Raiffeisen Cash porasli su za 0,02 posto.



Promatramo li prinose ostvarene od početka 2016. godine, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi KD Victoria(+15,32%), a slijede Ilirika BRIC s porastom od 13,50 posto i ZB BRIC+ (+11,48%). Kod posebnih fondova najviše je rastao Raiffeisen Harmonic(+5,96%), a s porastom od 4,42 posto slijedi Raiffeisen Dynamic. Mješovite predvodi ZB global kojem je vrijednost uvećana za 8,00 posto, a slijedi ga PBZ Conservative 10 s porastom od 4,77 posto. HPB Obveznički je s rastom od 4,52% prvi među obvezničkim fondovima, a na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash(+0,82%).



Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, dionički fondovi s najvećim prinosima u promatranom razdoblju su Ilirika BRIC (+18,95%) i ZB BRIC+ s porastom od 17,08 posto. Među posebnim fondovima prvi jeZB Future 2025 (+7,01%), dok najuspješnije mješovite predvodi ZB global s prinosom od +13,17 posto. Slijede HPB Global s rastom od 9,05 posto te PBZ Global (+8,95%). Kod obvezničkih fondova najveći je prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario Neta Emerging Bond (+6,16%). Novčane fondove predvodi Locusta Cash s prinosom od 1,34 posto.