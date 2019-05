Financijska tržišta više ne reagiraju na pozitivne vijesti?

Foto: Getty Images

Pozitivne vijesti o situaciji u gospodarstvu tradicionalno uzrokuju rast vrijednosti dionica i jačanje valute zemlje iz koje stižu dobre vijesti, a vrijedi i obrnuto. No ponekad se dogodi iznimka – tržište ignorira vijesti i cijene dionica i ostalih financijskih instrumenata se počnu kretati u naizgled nelogičnom smjeru. Upravo takva situacija može ukazivati na veliku promjenu trenda na tržištu, a investitori koji razumiju taj fenomen mogu izbjeći velike gubitke, ali i ostvariti značajan profit na daljnjim kretanjima na tržištu.

Sudeći po kretanjima vrijednosti američkih dionica i dolara, čini se da se upravo sada nalazimo u jednoj od opisanih neobičnih situacija. Naime, prošlog tjedna su mnoge kompanije objavile poslovne rezultate za prvi kvartal ove godine. Čak 76% kompanija je objavilo rezultate bolje od očekivanja, uključujući najveću kompaniju na svijetu – Apple.

Američke Federalne rezerve su također prošlog tjedna donosile važnu odluku – o visini referentnih kamatnih stopa. Dio sudionika na tržištima se pribojavao da bi FED mogao najaviti dizanje kamatnih stopa što bi moglo negativno utjecati na daljnji gospodarski rast. Drugi su se pak pribojavali da bi FED mogao najaviti spuštanje kamatnih stopa, što bi značilo da stiže recesija. No FED nije napravio ništa. Smatra da je američko gospodarstvo u idealnoj fazi.

Nadalje, u petak su objavljeni redoviti podaci o situaciji na američkom tržištu rada i bili su mnogo bolji od očekivanja. U travnju je otvoreno čak 263 tisuće radnih mjesta (očekivalo se 181 tisuća), a stopa nezaposlenosti je pala na 3,6% (očekivalo se 3,8%).

Dakle, sve informacije o stanju američkog gospodarstva objavljene prošlog tjedna su bile iznimno pozitivne, na temelju čega se može očekivati da će dionice još neko vrijeme rasti, a dolar jačati. No dogodilo se suprotno. SP500 indeks, koji je dobar pokazatelj ukupne situacije na američkom tržištu dionica je nakon utorka počeo padati i sada se nalazi na najnižoj razini u posljednja dva tjedna, dok je dolar nakon početnog jačanja u petak nakon objave o nezaposlenosti okrenuo smjer i počeo slabiti.

Pred kraj tjedna je također došlo do pada cijene nafte i rasta cijene zlata, što se ne bi trebalo događati pri objavi odličnih gospodarskih podataka iz najvažnijeg gospodarstva na svijetu.

Kako objasniti neobična kretanja na burzama?

Na burzama se sve svodi na ponudu i potražnju sudionika. Ako veća količina kapitala želi napustiti dionice nego što želi ući u njih, nikakve pozitivne vijesti tu ne mogu pomoći i cijene će padati. Čini se da smo sad u fazi u kojoj su svi koji su htjeli kupiti dionice to već napravili i ponestaje novog kapitala koji im može dalje dizati cijene. Naime, SP500 indeks od Božića raste praktički bez predaha i do prošlog tjedna je porastao čak 26%. Sa svakim novim postotkom rasta, dionice postaju sve skuplje i privlače sve manje kupaca, a u isto vrijeme se sve više onih koji posjeduju dionice odlučuju na prodaju. Pojednostavljeno rečeno, prije ili kasnije broj prodavača nadmaši broj kupaca i cijena mora pasti da bi se tržište dovelo u ravnotežu.

Budući da veliki institucionalni investitori ponekad trebaju tjedne ili mjesece da kupe ili prodaju sve dionice koje žele, ne mijenjaju svoja stajališta o situaciji na burzi iz dana u dan. Upravo zbog toga i trendovi na burzama također često traju po nekoliko tjedna ili mjeseci. Na temelju toga, moguće je da je pad SP500 indeksa u posljednjih par dana samo početak ozbiljnije korekcije poput one koja se dogodila pred kraj prošle godine, pri čemu je SP500 pao za čak 20%. No na te velike pomake ne treba gledati kao na manu, nego kao na prednost dioničkih tržišta. Naime, upravo zbog tih velikih pomaka dionice često postaju podcijenjene ili precijenjene i upravo zbog toga je ulaganje u dionice toliko unosno za one koji razumiju kako se tržišta ponašaju.

