Dobra vijest za dužnike: Jaka kuna obara rate kredita

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kuna je u posljednje vrijeme jača nego inače, a tako će, uz povremene kratkotrajne promjene, ostati i do kraja godine.

Primjerice, trenutačno je srednji tečaj kune prema 7,38 kuna, utvrđen je u petak i vrijedit će od 9. do 11. lipnja. To je najniža razina tečaja eura prema kuni u proteklih osam godina, piše Slobodna Dalmacija. Inače je na 9. lipnja svih proteklih osam godina srednji tečaj eura iznosio od 7,40 do 7,56 kuna.

Prošlih nekoliko tjedana kuna je bila i jača: jedan euro stajao je 7,37 kuna, najmanje još od ljeta 2011. Oni koji otplaćuju kredite znaju dobro da nije svejedno koliki im je tečaj. Platiti mjesečnu ratu od 400 eura po tečaju od 7,38 kuna znači izbrojiti 2952 kuna što je 2,4 posto ili 72 kune manja rata nego kad je tečaj 7,56 kuna što znači 3024 kuna za otplatu.

Vrijeme koje je pred nama dobro je za one koji će kupiti eure za štednju ili imaju sreće da mogu otplatiti svoj eurski kredit. Izbrojit će manje kuna za te poslove nego inače, a moguće da će domaća valuta još malo jačati, pogotovo do kraja lipnja, što znači da će euro biti jeftiniji.