Burzovni špekulanti masovno kupuju dolar, a za to postoje dva jaka razloga

Globalno valutno tržište (Forex) je potpuno decentralizirano. To znači da ne postoji jedna burza preko koje se može trgovati valutama kao što su američki dolar, euro, franak, kuna i sl., nego sudionici Forex tržišta mogu bilo gdje zamijeniti jednu valutu u drugu te kupiti ili prodati financijske izvedenice na pojedine valute. Zbog toga, nemoguće je uz stopostotnu sigurnost znati imaju li burzovni špekulanti u određenom trenutku više prodajnih ili kupovnih pozicija na pojedinoj valuti. Ta informacija bi bila iznimno korisna, jer može pomoći u uspješnijem predviđanju kretanja tečaja pojedine valute, pri čemu se može ostvariti profit.

Na sreću, postoje načini za relativno pouzdanu procjenu špekulativnih aktivnosti na financijskim tržištima. Mnogi profesionalni analitičari i investitori smatraju da je COT izvješće najbolji Forex indikator koji postoji. Radi se o izvješću koje objavljuje američka Državna komisija za terminsku trgovinu robama (CFTC). Naime, po američkim propisima, veliki sudionici na tržištu futuresa i opcija moraju redovito prijavljivati svoje aktivnosti kako bi se osigurala transparentnost tržišta, a komisija ukupne podatke potpuno besplatno javnosti daje uvid u špekulativne aktivnosti jednom tjedno. Budući da je američko financijsko tržište najrazvijenije i najveće na svijetu, sudionici na tom tržištu čine značajan postotak ukupnih špekulativnih aktivnosti na globalnom financijskom tržištu te mogu poslužiti kao dobra anketa o ukupnim špekulativnim aktivnostima na svijetu.

U izvješću objavljenom u petak 17.08. moglo se uočiti nešto neuobičajeno. Po prvi put nakon svibnja 2017. godine, kada je Forex tržište bilo u strahu od pobjede euroskeptične Marine Le Pen na francuskim predsjedničkim izborima, špekulanti imaju više prodajnih nego kupovnih pozicija na euru. To znači da više špekulativnih investitora trenutno očekuje jačanje američkog dolara nego što ih očekuje jačanje eura. Konkretno, u tjednu prije objave izvješća, špekulanti su u dolar prebacili čak 1,75 milijardi eura te trenutno kupovnih pozicija na dolaru imaju u vrijednosti 23,85 milijardi eura. Ukupna vrijednost pozicija onih investitora koji očekuju jačanje eura je nešto niža i trenutno iznosi 23,2 milijarde eura.

Masovno prebacivanje kapitala iz eura u dolar je u posljednjim mjesecima dovelo do jačanja dolara u odnosu na euro od približno 8%. U trenutku pisanja analize, tečaj EUR/USD na platformama Admiral Marketsa iznosi 1.1405, što je praktički najniža razina eura u posljednjih godinu dana.

Koji su razlozi interesa za posjedovanje dolara?

Dva su najvažnija razloga za kupovanje američke valute. Prvi razlog su osjetno više kamatne stope na obveznice i štednju u SAD-u nego u ostalim razvijenim zemljama, a drugi razlog je financijska kriza u Turskoj. Naime, zbog veličine i snage američkog gospodarstvo, dolar služi kao sigurno utočište u nesigurnim vremenima. Zbog toga, kad god se pojavljuju politički ili gospodarski problemi u zemljama u razvoju ili čak politički razjedinjenoj Europi, investitori se odlučuju na prebacivanje kapitala na sigurno – u američki dolar.

Može li se očekivati daljnje jačanje američke valute?

Analičari Admiral Marketsa smatraju da ne treba očekivati značajnije jačanje dolara sa sadašnje razine. Kao prvo, dolar je ponovno postao objektivno precijenjen i uz ovakav tečaj može se očekivati nastavak rasta američkog trgovinskog deficita. Kao drugo, Donaldu Trumpu se snažan dolar nikako ne sviđa, a nedavno su procurile informacije da priprema plan namjernog rušenja vrijednosti američke valute. Upitno je može li natjerati Federalne rezerve na to, no ako ništa drugo, kontinuiranim medijskim istupima može uzrokovati špekulativnu prodaju dolara, koja bi doprinijela slabljenju te valute. Kao treće, čak i bez Trumpovog uplitanja, špekulanti najčešće ne drže pozicije otvorene godinama. Svi oni koji su posljednjih godinu dana kupovali dolar trenutno su u profitu i vjerojatno će mnogi od njih uskoro odlučiti kapitalizirati dobitak, pri čemu će prodavati dolar i doprinijeti njegovu slabljenju. Četvrto, u idućim će se mjesecima sve više početi pričati o potrebi podizanja kamatnih stopa u Europi, do čega bi trebalo doći u u drugoj polovici iduću godine. Ako stopa inflacije nastavi rasti, moguće je da će dio špekulanata zaključiti da bi do podizanja moglo doći ranije, a u takvoj situaciji bi odmah počeli masovno kupovati euro, kako bi zaradili na jačanju te valute u budućnosti, što bi također doprinijelo slabljenju dolara.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.