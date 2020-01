Objavljeno prvih 40 imena Outlook Origins festivala

Foto: Press

Raste uzbuđenje oko Outlook Origins festivala, kultnog festivala bass glazbe i soundsystem kulture, koji će se ovo ljeto po 13 put održati u Hrvatskoj i to od 30. srpnja do 3. kolovoza, na novoj lokaciji i s posve svježim konceptom.

Festivalski program brižno je odabran kako bi naglasio sve temelje koje čine Outlook: dubstep, dub, reggae, drum'n'bass, jungle i grime, a sa zadatkom da očuvaju baštinu i korijenje festivala pozvano je 13 ključnih “igrača” na sceni koji će kurirati festivalom: Calibre, D Double E, DJ Storm, Flava D, Fliptrix, Goldie, Iration Steppas, Lenzman, Mala, Mungo's Hifi, The Bug, Zed Bias i novi dodatak Hybrid Minds. Oni su za prvi val izvođača odabrali 40 imena koja jašu na samom vrhu vala te scene, a među njima ističu se dBridge, Fabio & Grooverider, Randall, Wookie, Youngsta, Hatcha, Breakage, Doc Scott, DRS, J.Sparrow, P. Money, 6 Figure Gang, Children of Zeus, Coops, Darwin, Horsepower Productions, Jah Shaka i N-Type.

Outlook se u svom novom izdanju vraća korijenima, te osim naziva i koncepta mijenja i lokaciju, pa će se tako ovo ljeto glavni festivalski program održati u The Garden Resortu u Tisnom, koncert otvorenja na predivnoj Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, a after partiji u kultnoj Barbarella’s diskoteci u Pirovcu. Kao takav Outlook Origins obećava nikad intimnije druženje prijatelja i zaljubljenika u glazbu u jedinstvenom okruženju sunca i mora koje nudi dalmatinska obala.

Prvi vam imena donosi najvitalnija imena iz drum and bass svijeta kao što su dBridge, Breakage, Randall, Doc Scott, DRS and Fabio & Grooverider. Vrući grime i dubstep talenti koji stižu u Dalmaciju su El-B, Horsepower Productions, Hatcha, Youngsta, Wookie, Darwin, P. Money, J.Sparrow te 6 Figure Gang (aka Dobby, FAUZIA, Jossy Mitsu, L U C Y, Sherelle i Yazzus). A za ljubitelje hip hopa neizostavni su Children of Zeus i Coops. Naravno kao i uvijek Outlook će predstaviti najbolje od bass scene regije pa će tako na Outlook Originsu nastupiti 207, Digitron, DubDiggerz, Dubolik & Lo Peaks, Egoless i Roots In Session.

Zbog puno manjeg kapaciteta od dosadašnjeg, za Outlook Origins će se tražiti karta više, pa je stoga posebno bitno uzeti svoju na vrijeme. Regionalni posjetitelji i ove godine imaju mogućnost kupiti povoljniju early bird regionalnu festivalsku ulaznicu i to putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima. U narednim mjesecima bit će objavljeni detalji o koncertu otvorenja, line-up na festivalskoj plaži i na party brodovima.