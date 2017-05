FOTO: Nekoliko tisuća ljudi na zanimljivom letačkom i izložbenom programu u Velikoj Gorici

Foto: Dalibor Urukalović / Pixsell

Zrakoplovni dan pod nazivom AIRVG2017 i još jedno izdanje festivala poduzetništva, obrta i OPG-a Moja poduzetna Hrvatska zajedničkim su snagama u subotu su u Velikoj Gorici objedinili zanimljiv letački i izložbeni program. Događaj realiziran uz suradnju grada Velike Gorice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane te uz domaćinstvo Zrakoplovno-tehničkog centra Velika Gorica privukao je nekoliko tisuća ljudi. Cilj je, saznali smo, promocija hrvatskog zrakoplovstva, ali jednako tako i brendiranje Velike Gorice kao grada zrakoplovstva. Uz izložene vojne i civilne zrakoplove koje se moglo razgledati, a u neke od njih i ući, priređen je zanimljiv akrobatski program te se moglo informirati o zrakoplovnoj školi te specifikacijama svake pojedine letjelice. Posebnu je pažnju navedeno privuklo kod djece i mladih, dok su se roditelji zainteresirali i za izložbeni dio Moje poduzetne Hrvatske koju drugu godinu za redom Styria Hrvatska organizira diljem zemlje.

Među prvim izlagačima koji su svakom posjetitelju upali u oči mlada je zagrebačka poduzetnica Tea Josipa Kresović koja je u ožujku ove godine nakon više od desetljeća rada u foto-studiju otvorila obrt za fotografske usluge. U ovom je slučaju specifično što se specijalizirala se za fotografiranje beba, tzv. newborn fotografiju koja se odvija u posebnim uvjetima, zatim trudnica te obiteljsku fotografiju. Ujedno je i prva hrvatska članica Međunarodne udruge fotografa novorođenčadi. "S obzirom na moju struku, pokretanje vlastitog posla je bilo samo pitanje vremena. Nakon završene srednje strukovne škole za fotografa, dobila sam siguran i stalan posao u jednoj tvrtki. No, dugogodišnji rad u administraciji me potaknuo na razmišljanje je li to nešto što želim raditi do kraja života ili ću se posvetiti fotografiji koja je moja prvotna ljubav i ispunjava moju želju za kreativnošću.U Hrvatskoj se dugo vremena cijenio uspjeh uglavnom vjenčanih fotografa što mene nije previše interesiralo. Kako je stil fotografiranja tek rođenih beba relativno nov u svijetu, tek dolazi na naše tržište, zapravo je bilo teško predstaviti ljudima zašto je bitno fotografirati tek rođene bebe, ali i informirati ih o stručnosti osobe koja to radi", ispričala je Tea Josipa Kresović. Dodala je i da sudjelovanje na sajmovima smatra izuzetno bitnim kanalom za predstavljanje svojih proizvoda jer potencijalni klijenti uživo mogu steći dojam o profesionalnoj obiteljskoj fotografiji. " Iako su znanje, oprema i tehnika s kojom se radi važni, smatram da je potreban i talent koji svi imamo u sebi - pitanje je jesmo li ga otkrili i koliko smo spremni uložiti u njegovo brušenje", kaže. Na kraju dodaje i je jedan od većih problema s kojima se susrela birokracija i nedostatak informacija o tome kako početi, gdje pitati i kamo krenuti. U pronalasku konkretnih odgovora vodila se iskustvima ljudi iz okoline koji su ranije pokrenuli vlastiti biznis. Kao paušalni obrtnik koji je tek na početku svog poslovanja, kazala je i da su joj od velike pomoći bili poticaji Grada Zagreba koji su se pokazali odličnom motivacijom za daljnja ulaganja u podizanje kvalitete onoga čime se bavi.

Zanimljiv štand prepun domaćih delicija imala je i udruga Uzorne hrvatske seoske žene, osnovana prije 18 godina s ciljem podizanja kvalitete života žena u ruralnim područjima te očuvanja bogate hrvatske baštine. Kod njih se u subotu u Velikoj Gorici moglo pronaći pregršt domaćih proizvoda, ali i porazgovarati o izboru za najuzorniju seosku ženu koji u suradnji sa županijama organiziraju svake godine. „Nastojimo istaknuti vrline naših vrijednih žena, pohvaliti ih i nagraditi. Neki nerazvijeni dijelovi zemlje ne pružaju dovoljno mogućnosti za njih, da se opuste i provedu vrijeme radeći nešto za sebe, pa je i to jedan od naših ciljeva – natjecanjem uljepšati njihovu svakodnevicu“, ispričala je predsjednica udruge Katica Jerleković.

OPG Kovačić iz Vrbovca u Goricu je donio prirodne proizvode kao što su sirupi od različitih kombinacija voća, likere, eterična ulja, med od maslačka te brojne druge. Njihovi su sokovi i likeri dostupni i diljem zagrebačkih tržnica, voćarni te specijaliziranim trgovinama zdrave hrane. „Postojimo već pet godina. Aktivni smo članovi Hrvatske obrtničke komore i redovito sudjelujemo na različitim manifestacijama, a i sami nastojimo motivirati i potaknuti druge da se svojim sudjelovanjem uključe u projekte koji promiču malo i srednje poduzetništvo“, kazala je Ana Kovačić.

Nikolina Leko predstavila je proizvode koje izrađuju članovi udruge Hrvatskih branitelja 145. Brigade. Najveći dio asortimana odlazi na prirodne sapune raznovrsnih aroma, a uz to još beru i pakiraju ljekovito bilje za čajeve. Postoje jednu godinu i imaju desetak aktivnih članova. Na sajmove bi odlazili i češće, no troškovi puta i smještaja predstavljaju prepreku, ispričala je Leko.

Nije nedostajalo ni ukrasnih predmeta i igračaka od drva, a među njima se po svojim veselim proizvodima istaknuo obrt Lanita iz Zagreba. Vlasnica Lana Hideg ovim se poslom bavi nekoliko godina, a do asortimana se može doći putem društvenih mreža.

U sklopu Festivala poduzetništva, obrta i OPG-a Branko Ognjenović je zajedno sa svojim timom iz kulinarskog studija Majstor kuhar pripremio i podijelio pet stotina porcija tzv. turopoljske pite. Radi se o jelu sa slaninom i gljivama, sirom i keljom kakvo se tradicionalno jede na ovom području. „Turopolje zauzima važno mjesto na gastronomskoj sceni. Pripremili smo jednostavno, a ukusno jelo koristeći zdrave i prirodne namirnice naših proizvođača. Vjerujem da je svakome tko je kušao izazvalo osjećaj sreće“, poručio je Ognjenović tom prilikom.