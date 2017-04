FOTO: Manifestacija koja slavi obrtnike i malo poduzetništvo

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Festival poduzetništva, obrta i OPG-a Moja poduzetna Hrvatska, projekt Styria medijske kuće pokrenut s ciljem popularizacije proizvoda malih i srednjih poduzetnika, održan je u subotu u Crikvenici. Mnoštvo proizvođača tom je prilikom dokazalo da dobar proizvod uvijek pronađe tržište.

Nerijetko na sajmišne manifestacije Moje poduzetne Hrvatske izlagači dolaze i iz svih krajeva Hrvatske. Među njima je Greta Tonković, vlasnica obrta Zdravi san koji u svom asortimanu ima bogatu ponudu različitih ručno rađenih madraca izrađenih po mjeri, kao i podnica, kreveta, jastuka i popluna. Dolaze iz Kutine i posluju više od 20 godina, dok je tajna njihova uspjeha, kažu, kvaliteta. Materijale za izradu kupuju od hrvatskih proizvođača jer tako pomažu da i oni na tržište plasiraju svoje proizvode. „Zadovoljan kupac najbolja je reklama. Ni u vremenima krize nismo štedjeli na kvaliteti niti otezali s brzinom isporuke. Imamo deset zaposlenih koji u 24 sata mogu isporučiti madrac prilagođen potrebama svakog kupca, pa i u izvanstandardnim dimenzijama. Jedna od naših inovacija je jastuk s lavandom nazvan „lavandasan“ u koji je umetnuta sušena lavanda s blagotvornim djelovanjem na kvalitetu sna“, ispričala je Tonković. Dodala je i da najvećim uspjehom smatraju zadovoljne korisnike i kvalitetu, povjerenje i udobnost koje su im osigurali.

OPG Paulišić se u Crikvenici predstavio s nekoliko vrsta ekstra djevičanskog maslinovog ulja pod etiketom Olivari. Tradicionalni su maslinari s područja Kaštelira u okolici Poreča koji, kažu, iz godine u godinu proizvode „istarsko zlato“. Iza njih je 17 godina dugo iskustvo bavljenja maslinama i proizvodnje ulja za što su nagrađeni brojnim medaljama i zlatnim certifikatima. Najvažniji prodajni kanal za njih je i dalje turistička sezona, ali jednako tako i brojni sajmovi na koje dolaze izložiti svoje proizvode. Visoko su rangirani i u tzv. Bibliji maslinarstva, dvojezičnom gastronomskom vodiču za ljubitelje maslinova ulja Flos olei koji je ulja OPG Paulišić uvrstio u 500 najboljih na svijetu. Oko 2000 tisuće sadnica maslina podrazumijeva preko 35 različitih sorti maslina iz čitave Europe, a proizvodni procesi ne uključuju prikupljanje otpalih plodova maslina sa zemlje kako bi se izbjegli plodovi koji su već započeli proces oksidacije te garantirala kvaliteta svakog zrna. U sklopu maslinika imaju i nasade lavande, smilja i ružmarina, pa turističke ture nerijetko navrate do njihovih polja. „Olivari proizvodi rad su naših ruku, dar prirode i ljudi. U ponudi imamo sedam vrsta ekstradjevičanskog maslinovog ulja jer ne traže svi jednake okuse. Popularni smo i u Europi što je izvrsna potvrda kvalitete“, kazala je vlasnica obrta Katica Paulišić.

Iris i Branimir Komesar iz Zagreba bave se proizvodnjom beskvasnog kruha, seitana, tofua i drugih namaza od prirodnih namirnica. Ističu da su njihovi proizvodi bez konzervansa, aditiva i pogodni su za sve ljubitelje zdrave hrane i vegane. Prisutni su u brojnim trgovinama zdrave prehrane diljem Zagreba, a prodaju i putem web shopa. U ovaj su posao krenuli iz ljubavi prema zdravoj hrani i s ciljem da što više ljudi, u skladu sa svojim mogućnostima, promijeni nezdrave prehrambene navike. „Obrt smo otvorili jer smo oboje ljubitelji domaće i zdrave hrane. Želimo većem broju kupaca ponuditi starinske recepture i najprirodnije namirnice, nastale ručnom proizvodnjom od probranih najkvalitetnijih sirovina. Kruh koji radimo svježinu zadržava i do sedam dana te je nutritivno iznimno bogat, bez ikakvih nepotrebnih sastojaka. Radimo i peciva, zatim tahini pastu koja je izvor esencijalnih masnih kiselina te seitan koji obiluje željezom, bjelančevinama i aminokiselinama“, dodala je Iris Komesar.

Tea Lovrić iz Zagreba u Crikvenicu je došla predstaviti obrt Lovrić koji se od 2008. godine bavi uzgojem lavande. Od oko 900 sadnica lavande izrađuju ukrasne jastuke, kreme i hidrolate, sapune i soli za kupanje, osvježivače prostora te svadbene konfete. „Nakon kćerine svadbe došla sam na ideju izrade konfeta. Sve što napravimo i prodamo, izlažemo na sajmovima i prisutni smo u suvenirnicama. Iako se ljudi nerijetko iznenade kad vide lavandu na kontinentu to zapravo više i nije tako rijetka pojava. Rad me opušta i zadovoljna sam kako nam ide“, ispričala je Tea Lovrić. Pojasnila je i da je hidrolat zapravo cvjetna vodica koja se dobiva pri destilaciji i služi kao izvanredan tonik za kožu. Najveće prednosti ovog proizvoda su to što umiruje kožu poslije uboda insekata i poslije sunčanja, a zimi štiti kožu od suhog zraka u stanu.

OPG za proizvodnju i prodaju pčelinjih proizvoda Vucić iz Rijeke također je čest gost sajmova. U ponudi imaju tri vrste meda, od kadulje, jele i klena. Pčelinjake imaju diljem Cresa i Gorskog kotara, a proizvodnjom meda se bave već 17 godina od čega su 12 godina prisutni na tržištu. „Neki od rizika s kojima smo suočeni različite su bolesti pčela. Do sada, na sreću, nismo imali značajnih gubitaka. Ipak riječ je o relativno rizičnom biznisu koji ovisi o mnoštvu vanjskih faktora. Članovi smo riječke zadruge Milutin Barač i zadovoljni smo s onime što radimo“, kaže Jasenka Vucić.