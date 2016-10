FOTO: Makarani uživali u soparniku, kremama od lavande i melemu od propolisa

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ova prodajno – izložbena manifestacija u zajedničkoj organizaciji Večernjeg lista, Poslovnog dnevnika i 24sata, u 15 hrvatskih gradova nastoji promovirati proizvode malih i srednjih poduzetnika te im pomoći u širenju tržišta. Kako su izlagači sami otkrili, upornost i trud njihovi su najvažniji alati.

OPG Ružica Miličević u Makarskoj se predstavio soparnikom za koji vlasnici kažu da kod konkurencije izaziva ljubomoru. "U posljednje vrijeme više nije rijetkost naići na soparnik, ali mi smo svoje mjesto na tržištu osigurali kvalitetom", kazali su Ružica i Nikola Miličević. Dodali su i da su njihova prodajna mjesta splitski pazar te da često surađuju i s hotelima za potrebe vjenčanja kada se narudžba nerijetko penje i do šest, sedam komada. "Naš najveći soparnik dođe 250 kuna, u što je uračunata i cijena dostave. Kod drugih ima i jeftinijih varijanti, no pogledate li namirnice i prateće troškove, to je uglavnom neisplativo", pojasnili su. Također, članovi su omiškog Društva Poljičana Sveti Jure – Priko, koje radi na promicanju ove delicije. Jelo je posebno zanimljivo turistima kojih u ljetnim mjesecima u Splitsko – dalmatinskoj županiji nikako ne manjka, što je ujedno i najbolji način da se dobar glas daleko pročuje.

Odazivom kupaca, domaćih i stranih, zadovoljni su i u kavani Romana Makarska, najpoznatijoj po lokalnom tradicionalnom kolaču Makarani. Uskoro bi, otkrili su, manja inačica ove slastice trebala naći i svoj put do Brisela gdje će predstavljati okuse i mirise makarske Rivijere. "Dio smo projekta Kulinarske baštine Splitsko – dalmatinske županije koji je uključen u inicijativu Culinary Heritage Europe. Naši proizvodi nerijetko u svijet odlaze kao suveniri, a svaki lokalac rado zaviri u našu slastičarnu. Sve današnje prihode od prodaje namijenili smo humanitarnoj akciji makarske udruge Sunce, što je jedan od načina na koji podupiremo zajednicu", pojasnili su iz Romane.

Hvarski OPG Petrić s dvadesetogodišnjim iskustvom u Makarskoj je predstavila kći Barbara koja se i profesionalno počela usmjeravati u fitoaromaterapiji. "Od malih smo nogu uključeni u proizvodnju, a ove subote gotovo svi članovi naše obitelji sudjeluju na nekom od sajmova diljem Dalmacije. Inače, svake subote odlazim na sajam u Omiš, svojevrsnu domaću tržnicu. Tu i tamo se susretnemo s problemima oko papirologije, ali smo osim toga sasvim zadovoljni", ispričala je. Njihova je ponuda poprilično šarolika, no kreme i ulja od lavande među traženijim su proizvodima. Količine su im, kaže, ograničene jer sve dolazi od prirode, pa hiperprodukciji nema mjesta.

Posebnu je pažnju među okupljenima izazvala prirodna kozmetika Hildegard iza koje stoji vlasnica Diana Jurić. Kod kupaca najbolje prolazi melem od propolisa, gospine trave i kima, a postoji i linija specijaliziranih proizvoda izrađenih po mjeri kupca. Makarska pjevačica Zorica Andrijašević zaštitno je lice i ambasadorica brenda Hildegard jer, kako kaže, žensko poduzetništvo treba podupirati. "Koristim većinu proizvoda koje Diana u svom laboratoriju proizvede. Iznimno su pouzdani, 100 posto prirodni te jestivi, bez aditiva", otkrila je Zorica.

Uz brojne druge, valja spomenuti i Feraniju Jušticu koja je, uz namaze i čajeve od dalmatinskog bilja, pokazala i vještinu izrade košara od vinove loze, što je jedan od zanata kojim se malotko danas bavi.