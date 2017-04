FOTO: Ivan Zak privukao mnoštvo turista i raspjevao publiku u Crikvenici

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Koncert Ivana Zaka održan u subotu navečer u Crikvenici u sklopu festivala poduzetništva, obrta i OPG-a Moja poduzetna Hrvatska privukao je mnoštvo domaćih i stranih gostiju. Nastavak je to uspješne suradnje jednog od najpopularnijih domaćih pjevača i Styria medijske kuće započete prošle godine. Zak je u međuvremenu postao i zaštitno lice kampanje koja uključuje sve one koji svojim trudom i radom dolaze do najboljih rezultata.

Već pomalo i neizostavno lice brojnih manifestacija Moje poduzetne Hrvatske održanih diljem Hrvatske, Ivan Zak je još jednom pokazao da na njegove hitove jednako pozitivno reagiraju sve generacije. Bilo da je riječ o starim pjesmama poput Usne varane ili jednoj od novijih stvari kao što je Meni se s tobom svaka od njih dočekana je ovacijama. U produkciju je uloženo mnogo truda, što popularni kantautor potvrđuje u svakom intervjuu.

Ugoditi različitim glazbenim ukusima nije nimalo lako, no najbolja uspjeha potvrda je činjenica da je nakon nebrojeno nastupa Zak ove godine napunio i zagrebačku Arenu te po posjećenosti stao uz bok inozemnim zvijezdama poput Beyonce, Justina Biebera i Enrique Iglesiasa. Značajnom detalju u karijeri prethodila je i nagrada Platinasti Forte koju dodjeljuje Hrvatsko društvo skladatelja za autorski album Bolja od najbolje, kao i brojne druge nagrade publike.

Mjesta umoru nema ni nakon toga jer je ljubavnim notama kao što je „Meni se s tobom“, jednako kao i zabavnim poput stvari „Veza nam zaškripila“ Zak u Crikvenici još jednom nagradio brojnu publiku i izlagače i time zaokružio priču koja će drugu godinu za redom promovirati pozitivne i hvalevrijedne primjere uspjeha diljem zemlje.