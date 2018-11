Zdravko Marić odgovorio na spekulacije da odlazi raditi u Adris

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Rekao sam da ostajem do daljnjega, fokusiran sam na poreznu reformu, proračun i rebalans. U ovom trenutku ni s kim ne razgovaram", kaže Marić i ponavlja da ne zna od kuda je i tko je plasirao informaciju po kojoj početkom sljedeće godine odlazi raditi u Adris Grupu.

Na pitanje reportera N1 Televizije razgovarala li s nekim od poslodavca, odgovorio je: "Razgovaram na dnevnoj bazi, ali ne o temama na koje vi mislite, jedni od njih su Udruga poslodavaca i HGK."

Na pitanje da pojasni svoju jučerašnju izjavu, što znači da ostaje ministar do daljnjega te zašto nije precizirao da će u Vladi ostati do kraja mandata, Marić je odgovorio: "Nikada nisam govorio drugačije, pa i kada me ništa niste pitali, od prvoga dana od kada sam postao ministar, znam što mi je činiti i to ću činiti do zadnjeg dana."

Na novinarsko pitanje je li Adris poželjan poslodavac, Marić je odgovorio: "Ja mislim da ne bih smio komentirati bilo koga od poduzetnika, a pogotovo ne konkreten primjer. Kao i svaki 'zdravi' poslodavac s perpsktivom sigurno da su od drugih, pa i mene kao ministra, pozitivno ocjenjeni."