Zagrebački T-Centri korisnicima nude 'Punjač to go'

Pametni telefoni jedan su od najvažnijih alata u komunikaciji. No, mobiteli su i puno više od toga. To su multimedijalni uređaji s cijelim nizom alata koji korisnicima olakšavaju svakodnevno funkcioniranje. Ono što korisnici često ističu kao ključnu prednost smartfona je upravo trenutačna i brza razmjena informacija, što je gotovo uvijek slučaj, no što kada baterija „iscuri“? Upravo zbog te velike količine podataka koji se razmjenjuju, aplikacija i platformi koje se paralelno koriste, baterije na pametnim telefonima na traju dovoljno dugo. Najčešće je slučaj da se baterija isprazni baš onda kada mobitel korisniku najviše treba.

Hrvatski Telekom je pronašao rješenje za takve neplanirane situacije i od 16. prosinca ponudio svojim korisnicima mogućnost da u zagrebačkim T-Centrima uzmu i vrate prijenosni punjač ADATA Power Bank PV120. Cijena punjača je 100 kuna, a ukoliko ga korisnik u roku od pet dana vrati u taj ili neki drugi T-Centar, puni iznos će mu biti vraćen. ADATA punjač omogućuje korisnicima dva punjenja, prilagođen je svim smartfonima i brzo se puni.