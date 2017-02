Zagrebački inkubator poduzetništva i HUB385 udružuju snage

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Centar inovacija HUB385 i Zagrebački inkubator poduzetništva (ZIP) potpisali su u četvrtak ugovor o strateškoj suradnji kojim ZIP seli u prostorije HUB-a385, te će zajedno raditi na stvaranju jedinstvenog središta hrvatske kreativne ICT industrije.

Nove generacije kreativaca ZIP-a tako će odsad program inkubacije prolaziti u prostorijama HUB-a385, a dio će ih i dalje raditi u prostoru na Kajzerici.

Suosnivačica HUB-a Ivana Šoljan kazala je kako HUB-a i ZIP surađuju zbog međusobne kompatibilnosti. Ona vjeruje kako zajedničkim snagama mogu osigurati još bolje uvjete za razvoj startup scene i olakšati suradnju perspektivnih mladih tvrtki s već etabliranima.

"Mnogi su se počeli baviti startupovima, no kod ZIP-a ljudi znaju što mogu dobiti i očekivati", kazala je Šoljan.

Direktorica ZIP-a Tihana Marelja ističe kako će se startupovima omogućiti da na jednom mjestu dobiju svu potrebnu potporu koja će im olakšati razvoj i doprinijeti njihovoj popularizaciji.

Najavila je prvu zajedničku inicijativu, globalno natjecanje Get in the ring, koje će se u Hrvatskoj održati 13. travnja i na kojem će domaći startupovi prezentirati poslovanje u borbi za prvo mjesto i odlazak na finale u Singapur.

Jedan od osnivača HUB-a385 Ivica Mudrinić rekao je da se svijet ubrzano mijenja te da nas očekuju dramatične promjene koje bi mogle izbrisati brojne industrije, dok će druge proći ubrzanu transformaciju. Hrvatska po njemu ima priliku uhvatiti korak s tim promjenama, pa zato na jednoj lokaciji treba okupiti i umrežiti većinu raspoloživog znanja.

Pretpostavlja da će se idućih godina u svim sektorima po industrijama pojaviti neke vrste platformi iz biznisa, poput Ubera koji povezuje one kojima usluga treba s onima koji tu uslugu mogu pružiti. Zato je dobro je pod jednim krovom imati inovativne ljude, jer će se tako lakše odgovoriti izazovima budućnosti, smatra Mudrinić.