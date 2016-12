Zagrebačka tvrtka svoje rješenje za fiskalizaciju nudi i u Češkoj

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Zagrebačka softverska tvrtka Neoinfo sklopila je ugovor s češkom tvrtkom COM PLUS CZ, kako bi svoje rješenje Adeo POS ponudila na tom tržištu.



Riječ je o u rješenju koje uključuje Android POS aplikaciju namijenjenu izdavanju fiskaliziranih računa i ERP aplikaciju u cloudu namijenjenu malim i srednjim tvrtkama. Usklađenost ove dvije aplikacije čini ga specifičnim na tržištu jer korisnicima omogućuje jednostavno sinkroniziranje raznih podataka kao što su cjenici, a istovremeno prikuplja podatke sa svih računa kako bi bili dostupni za izradu izvještaja, backupa i slične potrebe.



Adeo POS trenutno koriste klijenti u Hrvatskoj i Sloveniji, a širenje na češko tržište logičan je smjer poslovanja, s obzirom da je nakon Slovenije i ta država preuzela hrvatski model fiskalizacije. On se temelji na spajanju korisničkog softvera na centralni server Porezne uprave u trenutku izdavanja računa radi dobivanja jedinstvenog identifikatora računa.



Fiskalizacija u Češkoj izvrsna je prilika za tvrtke poput naše, jer imamo iskustvo s domaćeg tržišta i gotovo rješenje koje smo lokalizirali u suradnji s češkim partnerom. Uz 140 zaposlenih na desetak različitih lokacija, on će biti zadužen za prodaju, edukaciju i podršku korisnicima, dok ćemo mi osigurati hosting i višu razinu podrške" - rekao je Igor Vukmirović, direktor tvrtke Neoinfo.



Osim softverskog rješenja, Neoinfo će preko svog partnera nuditi i širok raspon hardverskih uređaja renomiranih tvrtki prilagođenih različitim potrebama izdavatelja računa, od malih mobilnih uređaja s integriranim printerom, preko tableta, pa do profesionalnih uređaja za ugostitelje.