Agrokorov biznis procijenili na 2,5 milijarde eura, pola nose Jamnica, Ledo, Belje i Konzum

Proizlazi to iz novih procjena vrijednosti koje je objavila izvanredna uprava, a na kojima bi se trebala temeljiti naplata i otpis tražbina. To još, međutim, nisu konačni izračuni jer u njih, među ostalim, nije uključena vrijednost tzv. non-core imovine, kao ni neki troškovi, ali jaz između imovine i obveza evidentno je značajan.



Približno polovicu vrijednosti Agrokorova biznisa nose Jamnica Ledo, Belje i Konzum. Poslovanje Jamnice procijenjeno je na 495 milijuna eura, Ledo je vrednovan na 280, Belje na 276, a Konzum na nepunih 210 milijuna eura.

Spomenute vrijednosti izvedene su iz raspona procjena do kojih se došlo primjenom različitih metoda valuacije, a one su potom ponderirane i svedene na jednu vrijednost (tzv. single point) jer model namirenja to nameće za

izračun povrata.

CIJELI DOKUMENT MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Ukupno je u procesu valuacija procjenjivana vrijednost biznisa za 140 pojedinačnih kompanija, s tim da je postupkom izvanredne uprave obuhvaćeo njih 77. Kako se ističe, korišteno je više pristupa i metoda vrednovanja (od prodajnih i EBITDA multipli usporedivih kompanija i usporedivih M&A transakcija do metode diskontiranog novčanog tijeka, DCF), među ostalim i zato što detaljni planovi održivosti postoje samo za najveće kompanije.

U projekcijama operativne dobiti (EBITDA) korišteni su konzervativni kriteriji, što znači i prostor za moguće postizanje veće vrijednosti na tržištu.

U slučaju Konzuma i Velproa u odnosu na ožujske procjene napravljene su određene promjene vezane uz obračun plaćanja najmova, uključujući i financijski leasing.