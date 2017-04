Vjerovnici pozvani na odgodu prisilne naplate mjenica do 31. svibnja

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na današnjem sastanku radne grupe predstavnika dijela dobavljača i financijskih institucija i Agrokora cilj je bio definirati načela za uređivanje odnosa u vezi mjenica izdanih od strane društava koncerna Agrokor. Rezultat tog sastanka je Promemorija otvorenog tipa kojom se utvrđuju mogući modeli rješavanja situacije s mjenicama, a koju potpisom pristupnice mogu prihvatiti svi dobavljači i vjerovnici koji imaju mjenice Agrokor koncerna.

Promemorija je danas po završetku sastanka poslana koordinaciji financijskih institucija i koordinaciji dobavljača, koji su pozvani pristupiti joj čim prije. Agrokor poziva sve zainteresirane strane da Promemoriji pristupe do kraja idućeg tjedna.

Pristupanjem promemoriji vjerovnici i dobavljači mogu osigurati da se uz određene uvjete nad dobavljačima ne provode prisilne naplate. Naime, prema Promemoriji vjerovnici odnosno financijske institucije koje joj pristupe neće poduzimati radnje prisilne naplate do 31. svibnja 2017. godine, odnosno do duljeg datuma, uz uvjet sklapanja bilateralnog pravnog posla između vjerovnika i dobavljača. Bilateralni pravni poslovi predviđeni promemorijom su primjerice odgođeno plaćanje potraživanja do obustave postupka izvanredne uprave, u slučaju odobrenja tijela nadležnog za rad vjerovnika, zatim kredit odobren od strane kreditnih institucija ili drugi načini prihvatljivi vjerovniku i dobavljaču.

Promemorija ima za cilj osigurati dodatno vrijeme unutar kojeg nema prisilne naplate nad dobavljačima i u kojem dobavljači i vjerovnici mogu procijeniti sve opcije koje im stoje na raspolaganju, sukladno svojim interesima, potrebama i mogućnostima.

Promemorija predviđa i osnivanje radne grupe sastavljene od predstavnika vjerovnika, dobavljača i Agrokora, koja bi se bavila svim provedbenim i tehničkim pitanjima i koordinirala daljnju suradnju dobavljača, vjerovnika i Agrokora po pitanju mjenica.