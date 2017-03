'Viadukt je praktički kreditirao i financirao izgradnju mosta kopino - Čiovo'

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

HC u priopćenju navodi da mu je iz Viadukta u srijedu, 15. ožujka, stigao novi prijedlog plana izgradnje mosta Čiovo s pristupnim cestama, s predloženim novim završetkom radova prema kojem most neće biti završen do kraja ove godine. To u ovom trenutku HC-u nije prihvatljivo i nije isključen raskid ugovora s Viaduktom, kažu u državnoj cestarskoj tvrtki.

"Obraćamo se javnosti potaknuti nepotpunim i netočnim informacijama objavljenima vezano uz tijek radova na gradilištu mosta kopno – otok Čiovo i poslovanje društva Viadukt. Iznošenjem činjenica želimo javnosti objasniti da je kašnjenje u izgradnji mosta uzrokovalo nekoliko čimbenika. Ugovor o izgradnji mosta kopno – otok Čiovo potpisan je u veljači 2015. godine s iznimno zahtjevnim rokom dovršenja od 20 mjeseci, do kraja 2016. godine. Nakon potpisivanja ugovora mobilizirali smo radnike i strojeve, no ubrzo su ustanovljeni određeni propusti u projektnoj dokumentaciji. Naime, geomehanički istražni radovi koji su prethodili projektiranju mosta izvedeni su na lokaciji koja je prvotno bila određena za izgradnju mosta te je projektom predviđeno da će se most temeljiti na glinovitom tlu. Lokacija je promijenjena, no investitor nije ponovio istražne radove na pravoj lokaciji u pretpostavci da su uvjeti temeljenja isti kao na staroj lokaciji, što se prilikom izgradnje pokazalo pogrešnom pretpostavkom. Na to smo upozorili i čekali odluku nadzorne službe i investitora, a u međuvremenu o svom trošku provodimo dodatne geomehaničke radove na lokaciji, izvodimo dodatne istražne bušotine i nepobitno dokazujemo da je tlo stjenovito. Zbog toga je bilo nužno izmijeniti tehnologiju temeljenja, za koju su naši stručnjaci izradili novo tehnološko rješenje temeljenja mosta po odobrenju investitora, koje je pak iziskivalo dodatno vrijeme za izradu. Ugovoreni rok dovršetka mosta i dalje se približavao, a investitor tek u prosincu 2015. godine napokon priznaje pogrešku te odobrava daljnji nastavak radova po našem novom tehnološkom rješenju", objasnio je Mikulić.

Kako bi se radovi maksimalno ubrzali, novim je tehnološkim rješenjem predviđena zahtjevnija tehnologija izgradnje, koja povlači dodatne troškove Viaduktu kroz mobilizaciju dodatnih radnika, strojeva i opreme te su, nastavlja, udvostručili svoje resurse. Ipak, unatoč svemu, a prvenstveno gubitku od osam mjeseci na izvedbi radova na temeljenju, Viadukt uspješno do kraja 2016. godine završava svoj posao koji obuhvaća izradu temelja i stupova mosta.

"Dodatne poteškoće u dinamici izazvala je izrada čelične konstrukcije, za koju je bio zadužen podizvođač odobren od strane investitora, društvo Iskra iz Kumanova u grčkom vlasništvu, koje je u vrijeme ugovaranja posla bilo respektabilno društvo s iznimnim referencama. No, kad su krenuli s izvršenjem radova, došlo je do sloma grčkih banaka, uslijed čega su ostali bez financijskog praćenja. Uvidjevši da neće biti u mogućnosti dovršiti svoj dio posla u roku, Viadukt o svom trošku kupuje materijal za trećinu konstrukcije mosta i isporučuje ga Iskri kako bi nastavila s radom, no unatoč tome kasne s ispunjenjem obveza. Stoga Viadukt dogovara isporuku preostalih dviju trećina čelične konstrukcije s domaćim podizvođačima – društvima Đuro Đaković Industrijska rješenja i ZM Vikom. U međuvremenu Viadukt traži način kako bi od Iskre preuzeo trećinu konstrukcije te u konačnici Iskra u posljednjih mjesec dana kreće isporučivati djelomično dovršene elemente čelične konstrukcije koje će prethodno navedena domaća društva morati dodatno obraditi prije ugradnje. Ugovorena količina čelika od domaćih dobavljača još nije isporučena do kraja", ističe Mikulić.

Problem u financiranju proizvodnje čelične konstrukcije uzrokovan je neuobičajenim tumačenjem načina plaćanja čelične konstrukcije od strane investitora. Naime, ustaljena je praksa da se prilikom izgradnje čeličnih konstrukcija ona isplaćuje kao i svi ostali građevinski radovi, putem mjesečnih situacija i prema postocima gotovosti. No, investitor je protumačio ugovorenu stavku troškovnika na način da se čelična konstrukcija plati tek kad je most potpuno završen.

"Nerealno je očekivati da izvođač s predujmom od 10 posto vrijednosti cjelokupnog ugovora financira proizvodnju čelične konstrukcije čija je pak vrijednost gotovo 50 posto vrijednosti ugovora", ustvrdio je Mikulić.

Zbog dobre suradnje i poslovnog odnosa s investitorom i podizvođačima te ne želeći dovesti u pitanje realizaciju projekta, Viadukt na svoj teret dogovara financijski aranžman s bankom u iznosu od 26,5 milijuna kuna kako bi se platilo podizvođačima da nastave s proizvodnjom i isporukom. Viadukt uslijed svih otezanja generira značajan gubitak, uzrokovan uvođenjem radova u dvjema smjenama, mobilizacijom dodatnih strojeva, troškovima financiranja plaćanja čelične konstrukcije i dr.

"Iz svega je jasno da Viadukt poduzima iznimne napore i ulaže značajna vlastita sredstva i resurse kako bi se projekt dovršio.Sve prethodno navedeno utjecalo je na diskontinuitet u likvidnosti našeg društva. Dodatne poteškoće u našem poslovanju uzrokuje izostanak preuzimanja odgovornosti i nedonošenje odluka od strane investitora i resornih ministarstava", zaključio je Mikulić.