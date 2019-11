Varteks prodaje pogon iz kojeg su izlazile levisice

Levi'sov asortiman proizvodio se do 2007. / VJERAN ŽGANEC ROGULJA/PIXSELL

Nova Uprava Varteksa koju vodi poznati hrvatski investitor i poduzetnik Nenad Bakić, ujedno njen najveći dioničar, s izrazitijim fokusom na proizvodnju vrhunske modne odjeće, bilježi sve bolje pokazatelje od prihoda do neto dobiti (povećanje od oko 100% u prvom kvartalu ove godine), sad je odlučila testirati kakvo je raspoloženje investitora za kupnju njenoga kompleksa u Novom Marofu.

Varteksov javni poziv za iskaz interesa za kupnju poslovno-proizvodnog kompleksa na površini većoj od 33 hektara u tom gradu upravo je objavljen pa se tek očekuju prve reakcije.

Iako nije isključena mogućnost da je poticaj za odluku došao i kroz neformalne upite o nekretninama u Novom Marofu, njezino pravo uporište ipak je u kalkulacijama koje su u Varteksu napravljene nakon same najave preseljenja iz Varaždina u Novi Marof početkom godine.

Brojke, a one su Bakiću bitne jer je do svoje 32. godine bio matematičar te se školovao na doktorskom studiju i u SAD-u, ne govore u prilog ekonomske isplativosti preseljenja proizvodnje. Odluka je stoga i vrlo dobra vijest za najveći broj zaposlenika koje to tangira, a iz Uprave doznajemo da su reakcije radnika pozitivne.

Član Uprave Varteksa Tomislav Babić, treći menadžer s kojim je u srpnju Bakić osvježio Upravu, navodi kako u procesu restrukturiranja kompanije razmatraju mogućnost da proizvodnja ostane u Varaždinu.

“Veliki broj naših radnika je iz Varaždina i varaždinske okolice pa bi preseljenje proizvodnje u Novi Marof utjecalo na povećani odljev radne snage i porast transportnih troškova. Stoga je racionalno monetarizirati imovinu koja nije u funkciji i koja stvara troškove”, kaže Babić.

Varteksova novomarofska imovina je izvan funkcije desetak godina. Neovisno o tome stvara li prihod ili ne, pritisak je na troškove zbog održavanja.

Tamo su proizvodne hale, distribucijski centar, skladišta te pomoćne građevine, za koje se plaćaju razna davanja kao i komunalna naknada pa bi se toga kroz prodaju riješili, a novac od prodaje uložili u nove programe. U tvornici se izrađivala odjeća američke robne marke Levi’s od 1984. do 2007., kad je Levi’s odlučio zatvoriti proizvodnju u Hrvatskoj potpisavši s Varteksom petogodišnji distribucijski ugovor.