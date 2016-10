Valamar riviera ostvarila rast prihoda od 19 posto, očekuju rast dobiti od oko 90 milijuna kuna

FOTO: Press

Valamar Riviera d.d. iz Poreča, vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj, u devet mjeseci 2016. godine ostvarila je ukupne poslovne prihode od 1.487 milijuna kuna, što čini porast od 19 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvaren je i rast konsolidirane operativne dobiti (EBITDA) od 18 posto.

Snažan rast prihoda rezultat je rasta prihoda od prodaje na 1.382 milijuna kuna kroz ostvarenje 4,93 milijuna noćenja, što čini rast od 8 posto, i povećanja prosječne cijene od preko 5 posto, dok je vanpansionska potrošnja ostvarila rast od 27 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast prihoda rezultat je dobrih rezultata u pred i posezoni kroz uspješnu realizaciju velikih događaja u destinacijama Dubrovnik i Poreč, odličnog poslovanja hotela, ljetovališta i kampova više kategorije u čitavom razdoblju, razvoja usluga i destinacijskih proizvoda s dodanom vrijednošću te akvizicije Hoteli Baška d.d. Realizirana je značajna dodana vrijednost za dioničare koja se odražava i u rastu tržišne kapitalizacije od 43 posto u prvih devet mjeseci ove godine.

Valamar Riviera u 2016. godini očekuje ostvariti između 1.460 i 1.475 milijuna kuna poslovnih prihoda, odnosno rast od 12,8 do 14 posto u odnosu na prošlu godinu. Rast prihoda bit će popraćen i snažnim rastom konsolidirane operativne dobiti (EBITDA) koja će na godišnjoj razini doseći između 500 i 515 milijuna kuna, što je povećanje od 77 do 92 milijuna kuna ili do 22 posto u odnosu na 2015. godinu.

„Poslovni rezultati ostvareni u devet mjeseci ove godine potvrda su uspješnosti strategije rasta i razvoja Valamar Rivijere koji počiva na kontinuiranim ulaganjima u portfelj, djelatnike i destinacije s ciljem stvaranja dodane vrijednosti za dioničare i ostale dionike. Prošlogodišnja akvizicija Baške pokazala je izvrsne rezultate u unaprjeđenju poslovanja na otoku Krku pa vjerujemo da će i Valamarova prisutnost na Rabu doprinijeti daljnjem rastu kompanije i razvoju turizma u toj vodećoj hrvatskoj turističkoj destinaciji. Trenutno smo fokusirani na pripremu poslovne 2017. godine, u tijeku koje će Valamar investirati više od 750 milijuna kuna u podizanje kvalitete portfelja te u razvoj ljudskih potencijala koji su ključni za nastavak rasta vrijednosti kompanije“, istaknuo je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Rivijere.

Najavljeni ciklus ulaganja u 2017. godini predstavlja najveće ulaganje kompanije u razvoj portfelja u jednoj godini, a veliki dio odnosi se na projekte u Rapcu - Family life Bellevue Resort 4* i Girandella Resort 4* te nastavak ulaganja u premium kampiranje.