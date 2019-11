Uprava Kraša objavila mišljenje o ponudi braće Pivac za prezimanje: Sve im je po volji osim jedne stavke koja je prevagnula

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

To iznose u svom Mišljenju, u kojem se inače navode isključivo pozitivne ocjene u pogledu gotovo svih segmenata ponude, ali ipak i uz jednu ključnu iznimku koja je prevagnula. To se tiče cijene koja je predmet ponude.

Ponuđena cijena u iznosu od 430 kuna za dionice ove prehrambene industrije je niska, navodi se od strane Uprave, uz sljedeću argumentaciju: naime, "uvećana je za manje od jedan posto u odnosu na prosječnu ponderiranu cijenu Ciljnog društva tijekom tri mjeseca koja su prethodila nastanku obveze za objavu ponude".

"Unatoč činjenici da je cijena iz ponude u skladu sa zakonskim odredbama, Uprava je mišljenja da pri određivanju cijene ponuditelj nije uzeo u obzir tržišno kretanje cijene. To se tiče činjenice da je najviša cijena po kojoj se trgovalo dionicama tijekom tri mjeseca koja su prethodila nastanku obveze na objavu ponude za preuzimanje iznosila i do 505 kuna po dionici, kao i da se u razdoblju nakon nastanka navedene obveze trgovalo po cijeni i do 1090 kuna po dionici", stoji u njihovom Mišljenju.

Uprava dijeli uvjerenje Ponuditelja da bi sinergija s ostalim društvima u sastavu Grupe Ponuditelja, od kojih nijedno nije u tržišnoj utakmici s Ciljnim društvom, pozitivno djelovala na buduće poslovanje Ciljnog društva. Također, strateški planovi Ponuditelja kompatibilni su s postojećim kratkoročnim i dugoročnim planovima Ciljnog društva. Njihova provedba po mišljenju Uprave neće negativno utjecati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva. To su stajališta Uprave koje iznose u sljedećim odjeljcima: "Mišljenje o namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva", "Mišljenje o strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo" i "Mišljenje o mogućim posljedicama provedbe strateških planova Ponuditelja u odnosu na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva".

Kako u ponudi nisu navedene promjene vezano uz mjesta na kojima Ciljno društvo obavlja svoje djelatnosti, Uprava se na to tek kratko osvrnula, navodeći da to podržava.

Grupa Pivac - Mesna industrija Braća Pivac (MIBP), PPK karlovačka mesna industrija te čakovečka Mesna industrija Vajda, zapošljava više od 2000 ljudi te je lani ostvarila ukupni prihod od 2,6 milijardi kuna te dobit prije oporezivanja koja iznosi 78,7 milijuna kuna.