Uprava Brodotrogira: Plaće kasne, traži se rješenje

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Možemo potvrditi da u Brodotrogiru kasne plaće i Uprava radi na tome da u najkraćem roku pronađe rješenje za to, jer naručitelj nedavno isporučenog broda nije na vrijeme platio svoje obaveze prema Brodotrogiru. Nadamo se da neće doći do štrajka i da neće biti razloga za to jer se problemi ne rješavaju štrajkom", stoji u kratkom odgovoru Brodotrogira na upit Hine.

Jutarnji list od ponedjeljka piše da u Brodotrogiru kasni plaća za srpanj, a koja je po kolektivnom ugovoru trebala biti isplaćena do 15. kolovoza.

Sindikalni povjerenik u Brodotrogiru Andro Belas je Jutarnjem izjavio kako im je Uprava obećala da će plaća biti isplaćena do danas, 20. kolovoza, a kako je i dosad znala kasniti pet dana. "Ako ne bude ispunjeno obećanje, slijedi mirenje i štrajk koji se može legalno organizirati", izjavio je Belas.