Umjesto da zaposle 20 novih radnika, moraju platiti 300.000 eura mjesečno

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Članice Hrvatske gospodarske komore, pa tako i članice HGK Županijske komore Pula, iskazale su zabrinutost zbog poskupljenja električne energije izazvanog odlukom Vlade Republike Hrvatske o povećanju naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u proizvodnoj industriji od 1. rujna 2017. godine. S obzirom na to da se tvrtke suočavaju s povećanjem računa za električnu energiju čak za dvadeset i više posto, na inicijativu zainteresiranih gospodarskih subjekata u HGK Županijskoj komori Pula, jučer je održan sastanak na kojem su razmotreni učinci poskupljenja na proizvodne pogone u Istri, kao i prijedlozi kako kompenzirati ovo novo opterećenje, piše Glas Istre.

Franko Vižintin, zadužen za stratešku nabavu u Cimosu, P. P. C. Buzet, iznio je na kraju sastanka što točno za njihovu tvrtku predstavlja povećanje naknade za obnovljive izvore energije sa dosadašnjih 3,5 lipa po kilovatsatu (kWh) na 10,5 lipa po kWh koje se počelo primjenjivati od rujna.

- Ta nova naknada za obnovljive izvore energije, koja je uračunata u račune za električnu energiju, povećana je za 300 posto, odnosno, nama troškove električne energije povećava za 19 posto. Ako to gledamo kroz troškove konačnog proizvoda, nama to diže trošak proizvodnje za 1,5 posto. Velik je to novac, mi smo veliki potrošači električne energije, i nama se za više od 300.000 eura mjesečno povećao trošak za električnu energiju. Ako to gledamo kroz radna mjesta, mi bi za taj trošak mogli zaposliti 20 novih radnika. To je za nas jako veliki udar. Osim toga, proizvode koje smo već napravili, prodavali smo po staroj cijeni, a sada po novom obračunu električne energije, troškovi su nam veći i svaki projekt nam je za 1,5 posto negativniji u odnosu na prodano, rekao je Vižintin.