Traži se rješenje: Konzum u ruke dobavljača?

Jedan od njih je i suradnja na proizvodnji, skladištenju ili plasmanu proizvoda, a pojavila se i ideja da u konačnici sami spašavaju Konzum pretvaranjem potraživanja u udjele i tako od domaćeg trgovačkog lanca naprave trgovački lanac po uzoru na, primjerice, talijanski Coop, piše Večernji list.

No tek treba vidjeti kolika bi bila isplativost takve opcije. Ranije analize već su pokazale da je broj Konzumovih prodavaonica prevelik. Konzum je suočen i s manjim prometom nakon krize. Dobavljači zato traže da, uz redovna plaćanja, Konzum ima i novi model poslovanja.

Prema procjenama, iako službenih brojeva nema, promet je u Konzumovim prodavaonicama pao više od 20 posto. Konzumu stoga nedostaje novac za isplatu dugova dobavljačima, a upravo je zato i Agrokoru potreban novi kredit. Police se popunjavaju, ali nemoguće ih je napuniti velikom brzinom i zbog manjeg prometa i uzme li se u obzir da se dobavljačima sada plaća u znatno kraćim rokovima nego prije, a neki čak traže i avansno plaćanje. Zato se traže rješenja. Neki dobavljači razmišljaju o preuzimanju Konzuma, prema principu kakav postoji kod talijanskog Coopa ili švicarskog Migrosa, tako da pretvore svoja potraživanja u vlasništvo. To je model u kojem su dobavljači vlasnici, a roba dolazi od svih domaćih proizvođača, pa i najmanjih.

Već se govori i o novim preslagivanjima na tržištu, no o konkretnim vlasničkim preuzimanjima još je rano govoriti. Na tržištu se spominju kombinacije u kojima bi Podravka mogla preuzeti Franckov čaj ili Ledo, Atlantic grupa Franckovu kavu ili Jamnicu ili Ledo, AWT Velpro... No jasno je da se nitko neće upuštati u to dok ne bude gotova revizija, kada će se točno znati obveze i imovina, kada će biti jasan plan restrukturiranja, odnosno u konačnici kakva će biti sudbina Konzuma o kojem će svakom novom vlasniku Leda ili Jamnice ovisiti daljnji plasman, tj. prihodi i dobit.

