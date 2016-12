Tommy kupuje pogon propale pivovare u Solinu radi širenja proizvodnje Bobisa

Foto: Miranda Cikotić / Pixsell

Trgovačkom lancu Tommy u fokusu je jedna zanimljiva akvizicija na domaćem terenu: naime, metu predstavljaju nekretnine stečajnog dužnika tvrtke Mupera iz Solina, a Tommy je jedini zainteresirani kupac.

Sa 191 prodajnim mjestom u cijeloj Hrvatskoj, kao i s posebnom koncentracijom u četiri dalmatinske županije, kako se nagađa u splitskim krugovima, mogući razlog nije širenje mreže trgovina, nego Bobisa, poznatog proizvodnog brenda slastica ali i pekarskih proizvoda, čiji je suvlasnik, s udjelom od 50 posto, ovaj veliki dalmatinski trgovac. Predsjednik NO-a Tommyja i vlasnik Tomislav Mamić navodno stoji iza te akvizicije, i kako neki tvrde ima velike planove za Bobis, no iz kompanije zasad nema komentara. Ipak, dosadašnjim aktivnostima potvrđuje se da Tommy želi preuzeti nekretnine propale solinske tvrtke, odnosno riječ je o proizvodno-poslovnoj zgradi s pomoćnim prostorima, kotlovnicom i tvorničkim krugom nekadašnje male pivovare Regent, s kojih bi se u tom slučaju brisale sve hipoteke.

U ovom stečaju do sada nije bilo zainteresiranih kupaca, a otvoren je 2011. Procijenjena vrijednost imovine od strane sudskog vještaka na početni iznos od 18 milijuna kuna kasnije je zbog pada tržišta te devastiranosti pogona revidirana, i to kako doznajemo na iznos od oko 13 milijuna kuna. Međutim, na aktualnu desetu javnu dražbu, održanu na Trgovačkom sudu u Splitu uoči samog Božića, stigla je Tommyjeva ponuda u iznosu od 6 milijuna i 751 tisuću kuna, što je više od utvrđene početne cijene. Rješenje o dosudi Tommyju slijedom toga je izdano, i još se čeka da postane pravomoćno, a sve će biti ‘zavezano’ čim kupac plati navedenu cijenu. Iz nje bi se, pak, djelomično namirili prvi po redu upisani hipotekarni vjerovnici na dvije čestice, a to su Ministarstvo financija (tražbina Fonda za razvoj i zapošljavanje) te jedna fizička osoba vjerovnik iz Zagreba.

Zanimljiva je po nekima lokacija na kojoj se nalazi imovina propale tvrtke - navodno je u susjedstvu Bobisova pogona, što ide u smjeru pretpostavke za širenje proizvodnih kapaciteta Bobisa, u skladu s kompanijskim najavama. Ulaskom u Bobis ostvarena je sinergija kroz prisutnost Bobisovih proizvoda na policama Tommyja, a rezultat je ‘skok’ njegovih prihoda u prošloj godini za oko 100 posto, tj. s 50-ak milijuna kuna na oko 100 milijuna. Tvrtka ima namjeru uskoro otvoriti novi proizvodni pogon čime bi se stvorili preduvjeti dovoljne količine i kvalitete kruha, kolača i peciva, navodi u svojem posljednjem godišnjem izvješću predsjednik Uprave Bobisa Ante Luetić te poručuje: “S obzirom na to da je strateški partner Tommy maloprodajni lider u Dalmaciji, naša je namjera uz njegovo praćenje postati vodeća pekarska industrija na istom području.”