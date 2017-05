Tolušić o Agrokoru: Mi samo spašavamo situaciju koja bi bila katastrofalna da je ostalo kako je bilo

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Dug prema dobavljačima nije napravila ova Vlada, nisu napravili Ramljak, Tolušić, Martina Dalić ili Pero Perič nego Ivica Todorić", rekao je Tolušić napomenuvši da izvanredni povjerenik i Vlada rade na rješavanju problema. Dobavljači su, kako je kazao, plaćeni u određenom iznosu, neki u većem, neki u manjem.

Kad se govori o dijelovima koncerna kao što su Belje, Vupik, PIK Vinkovci, Agrolaguna, oni su iz prve kreditne tranše dobili oko 40 posto za dugovanja, što su proslijedili svojim malim dobavljačima. PIK Vrbovec je dobio nešto manje, no to će se riješit u skoro vrijeme, do kraja tjedna, kazao je Tolušić.

"Očekujem da mali poljoprivrednici, OPG-ovi, mali dobavljači budu u ovom procesu u potpunosti namireni. To neće biti sutra, taj dug se generira godinama i nismo ga napravili mi. Mi samo spašavamo situaciju koja bi bila katastrofalna da je ostalo kako je bilo", izjavio je Tolušić, izrazivši zadovoljstvo što se nove obveze plaćaju u ugovorenim rokovima, avansno i da nema kompenzacija.

I izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak je također rekao da u prvom valu isplata PIK Vrbovec nije dobio isti postotak novca, no da će se to ispraviti ovih dana te će im se prebaciti nešto tekućih likvidnih sredstsva kako bi i oni izjednačili postotak naplate starih tražbina.

Što se tiče redovnog poslovanja, Ramljak je istaknuo da je fokus održati poljoprivredu i proizvodnju. "To je naš cilj i cilj Vlade, jer jedino ako u tome uspijemo ovaj zakon i ovaj postupak imaju smisla", rekao je.

"Sadašnje redovno poslovanje, sve tražbine i svi dospjeli dugovi su plaćeni ili će biti plaćeni u vrlo kratkom roku i mislim da u dobroj mjeri uspjevamo zadovoljavati sva potraživanja i sve redovne i dospjele obveze. Kada dođe do financiranja obrtnog kapitala, o čemu trenutno razgovaramo s bankama, vidjet će se da se i OPG-ima i kooperantima pokuša namiriti dio starog duga", kazao je.

Na pitanje kada će, i hoće li uopće objaviti listu isplata te po kojim kriterijima se odlučuje kome će se prvome isplatiti Ramljak je pojasnio da on ne odlučuje o plaćanju, već o tome odlučuju direktori operativnih kompanija.

Poslijepodne razgovori sa Sberbankom

Upitan očekuje li da će u novom valu kreditiranja sudjelovati Sberbank i kako idu razgovori s njima, Ramljak je rekao da popodne ide na razgovor s njima.

"Sberbank je veliki kreditor Agrokora, njihov predstavnik je u vjerovničkom vijeću i mislim da ti razgovori idu u pozitivnom ozračuju. Vidjet ćemo da li će sudjelovati u novoj tranši, to je pitanje za njih. Mi bismo vrlo rado pozdravili njihovo sudjelovanje u svemu tome", poručio je.

Ramljak je na upit zašto je HEP u nekim dijelovima Hrvatske kreditirao Agrokor odvratio da je to pitanje za predsjednika Uprave HEP-a.

Upitan za komentar ideje da dobavljači preuzmu Konzum i je li točno da će se prodavati dio Konzumovih trgovina, Ramljak je kazao kako u ovom trenutku utvrđuju sva potraživanja. "Kada se bude radio plan restrukturiranja, ako dobavljači budu imali dovoljno sredstava da isplate vrijednost Konzuma, i ako se s tim slože svi ostali članovi vjerovničkog vijeća, super", rekao je.

Osvrnuo se i na zadnju ocjenu kreditnoga rejtinga Standard&Poor'sa napominjući kako se stvara "velika priča oko agencija i njihovih izvješća". Agencija Standard&Poor's (S&P) snizila je u ponedjeljak kreditni rejting Agrokora sa CC/negativno/C na SD/--/SD, zbog tog što koncern 1. svibnja ove godine nije platio kupon na svoju 300 milijuna eura vrijednu obveznicu, koja dospijeva 2019. godine.

Ramljak je napomenuo da S&P kasni sa svojim izvješćem te naveo da su obveznice "u defaultu". "Onog trena kad je otvoren ovaj postupak (izvanredne uprave), svi krediti, uključujući i obveznice dolaze na dospijeće toga dana. Za nas je priča oko kamata i tranši završena toga trenutka i one ulaze u tražbine koje će se riješavati sa svim ostalim kreditorima", istaknuo je Ramljak.

Dodao je i kako to izvješće S&P-a nema nikakve veze s postupanjem vjerovnika koji drže obveznice te kako će oni u nekom svom postupku tražiti svoju naplatu. Iako zasad nema najava tužbi od dobavljača, Ramljak ne isključuje tu mogućnost.

Što se tiče nagađanja da su Franck, Podravka i Kraš zainteresirani za Konzum, Ramljak je naveo da nitko parcijalno neće prebijati svoj dug za neku imovinu. "To će se skupno rješavati u okviru plana za restrukturiranje", istaknuo je Ramljak. Rekao je i da su osigurana sredstva za isplatu plaća do 15 svibnja.