Tko bi mogao voditi Agrokor: Gregorius izbor ruske banke?

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon Ante Ramljaka, Uwe Gregorius je u političko-poslovnim krugovima jedan od najspominjanijih kandidata koji bi trebao voditi Agrokor. Povjerenika će izabrati Vlada na prijedlog ministrice Martine Dalić. Službenih informacija tko bi to mogao biti još nema, pišu 24sata.

Gregorius je u Hrvatskoj ostao zapamćen kao čelni čovjeka Siemensa, no nakon odlaska s čela kompanije prije osam godina, on je i dalje ostao u Hrvatskoj. Zanimljivo je da ima tvrtku za nekretnine u Zagrebu GFM real estate and consulting s bivšim čelnikom Hypo banke Markusom Ferstlom. Ferstl je preuzeo vođenje Hypa u jeku afere s lošim kreditima, a napustio je hrvatsku podružnicu banke prije tri godine. Ferstl trenutačno vodi srbijansku podružnicu ruske VTB banke, iste one koja je veliki vjerovnik Agrokora zajedno s drugom ruskom bankom - Sberbankom.