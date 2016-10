Tisak otvorio svoj novi logističko-distributivni centar

Foto: foto press

Tisak d.d. napravio je važan iskorak u segmentu logistike otvorenjem svog novog i modernog logističko-distributivnog centra u u Svetoj Nedelji. Ukupno 40.000 m² skladišnog prostora i 20.000 paletnih mjesta, omogućila su Tisku kvalitetne osnove za realizaciju i lansiranje nove Tiskove logističke usluge pod nazivom - TEX logistika. Radi se o novoj Tiskovoj logističkoj platformi s najširom click&collect mrežom u Hrvatskoj koja za cilj ima postati neizostavan partner malim i srednjim kompanijama, s posebnim naglaskom e-commerce. Snaga TEX logistike leži i u vlastitoj distribuciji i velikom voznom parku od 650 dostavnih vozila koja godišnje pređu 24 milijuna kilometara i dostavljaju više od 136 milijuna pošiljaka. TEX logistika partnerima će pružati mogućnost paketne dostave na više od 1000 kioska Tiska, 50 Paketomata – automatiziranih paketnih pretinaca, u Super Konzum prodavaonice, na kioske iNovina, kao i dostavu na adresu kupaca.

„Tisak se u proteklom periodu razvio u tvrtku koja se specijalizirala za pružanje cjelovitih logističkih rješenja – od paketne distribucije, transporta, skladišne logistike do međunarodnog prijevoza. Tisak je ujedno i vodeći pružatelj click&collect usluge u Hrvatskoj. Nastavno na to, TEX logistika rezultat je poslovnog i logističkog iskustva Tiska kao vodećeg hrvatskog distributera. Tiskov novi logistički iskorak ima za cilj postati vodeći partner domaćim i stranim e-commerce kompanijama u B2C segmentu i istovremeno razvijati C2C i B2B uslugu.“– izjavio je Hrvoje Kraljević, predsjednik Uprave Tiska.

„Sigurni smo da će nova usluga TEX logistike biti prepoznata od strane malih i srednjih tvrtki koje često nemaju vlastite resurse sa specifičnim znanjima i iskustvom vođenja logističkog poslovanja, kao i tvrtkama koje žele povećati kvalitetu skladišno-transportne usluge bez angažiranja dodatnih vlastitih sredstava. TEX logistika razvijat će logistička rješenja po mjeri svakog partnera, bilo da se radi o start-up ili multinacionalnoj kompaniji i osigurati brzu i pouzdanu uslugu koja omogućuje povećanje poslovne učinkovitosti i smanjenje troška.“– izjavio je Darko Gašpar, direktor Sektora logistike u Tisku.

Uz pružanje usluga paketne dostave TEX logistika nudi i mogućnost skladišne logistike. U 40.000 m² vlastitog skladišnog prostora, većinom u sklopu novog logističko-distributivnog centra u Svetoj Nedelji, u sklopu TEX logistike uključeni su i Tiskovi regionalni cross-dock centri. TEX logistika osigurava skladištenje pakiranih prehrambenih proizvoda, tehničke robe, rezervnih dijelova, zbirnih pošiljki i sličnog na više od 20.000 paletnih mjesta. TEX logistika vrši kvalitativnu i kvantitativnu provjeru robe, optimizaciju zaliha, obradu povrata, manipulaciju, deklariranje, etiketiranje i brojne druge operacije „skladišne proizvodnje“. Zbog svoje rasprostranjenosti osigurava brz pretovar i usmjerava isporuku robe kada je to potrebno, na ekonomičan način i uz redukciju troškova zaliha svojim partnerima.

Uz najširu click&collect mrežu u Hrvatskoj i pružanje kompletne usluge za e-commerce kompanije, snaga usluge TEX logistike leži i u vlastitoj distribuciji i velikom voznom parku koji u jednom danu prijeđe put od najistočnije do najjužnije točke u Hrvatskoj čak 34 puta. Preko razvijene nacionalne distribucijske mreže osigurava se i maksimalna pokrivenost teritorija i mogućnost dostave unutar 24sata. TEX logistika svakodnevno kroz vlastitu mrežu nudi prijevoz do bilo kojeg odredišta, uključujući i isporuku od vrata do vrata. Uz pouzdanu i brzu uslugu unutarnjeg transporta, TEX logistika pruža i uslugu zračnog, pomorskog i međunarodnog cestovnog prijevoza. Naglasak usluge je na kvaliteti, brzini i fleksibilnosti. U skladu s najsuvremenijim tehničkim standardima i vještom prilagođavanju tržištu, ova nova Tiskova logistička usluga fokusirat će se na stvaranje dodatne vrijednosti za sve partnere.