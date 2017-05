Tisak ima novog predsjednika Uprave, Hrvoje Balent 'izletio' iz Nadzornog odbora

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Danas su u prostorijama Tiska održane Glavna skupština i sjednica Nadzornog odbora društva Tisak.

Glavna skupština društva Tisak opozvala je tri člana Nadzornog odbora i imenovala nove članove te je donesena i odluka o promjeni glavnog revizora društva. Umjesto dosadašnjih članova Nadzornog odbora Hrvoja Balenta, Marijana Alagušića i Domagoja Jelenca imenovani su Hido Lajtman, izvršni direktor u Sektoru pravih poslova Agrokora, Dubravka Jusić, izvršna direktorica marketinga Agrokora i Irena Weber, izvršna direktorica upravljanja za non core imovinu Agrokora, koja je ujedno preuzela i funkciju predsjednice NO Tiska.

Također, umjesto dosadašnjeg revizora društva Tisak, tvrtke Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o. odlukom Skupštine potvrđen je i novi revizor Tiska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PWC).

Nakon održane Glavne skupštine društva održana je i sjednica Nadzornog odbora na kojoj su novoimenovani članovi donijeli odluku o promjeni predsjednika Uprave društva Tisak te proširenju Uprave za jednog novog člana.

Tako je nakon imenovanja funkciju predsjednika Uprave Tiska preuzeo Danko Duhović, a na poziciju novog člana Uprave zaduženog za financije došao je Fabris Peruško.

"Dosadašnji predsjednik Uprave Hrvoje Kraljević sporazumno nastavlja karijeru izvan Agrokora", stoji u priopćenju.

Danko Duhović je diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Osam godina proveo je radeći za Europlakat kao regionalni menadžer te još dvije kao menadžer u Eurohercu. U Tisak dolazi s mjesta direktora kompanije Publicus iz Rijeke. Uspješnoj profesionalnoj i poduzetničkoj karijeri prethodili su značajni uspjesi Danka Duhovića u sportu, gdje je kao vaterpolski reprezentativac s nacionalnim i međunarodnim uspjesima postao i nositelj državnog odlikovanja za sport. Po prestanku aktivne sportske karijere neko je vrijeme bio i menadžer vaterpolo kluba Kvarner.

Fabris Peruško diplomirao je na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a u nastavku svog školovanja 2007. godine stekao je naziv MBA na Babson College u Bostonu, u SAD-u.

Proveo je pet godina kao konzultant u konzultantskoj tvrtki McKinsey &Co. gdje je fokus njegovog rada bio na projektima restrukturiranja u različitim industrijama, od bankarstva do FMCG i tehnologije, na području Europe i Rusije. Nakon toga proveo je dvije godine na mjestu direktora operacija vodećeg ruskog online trgovca Lamoda.ru u okviru grupacije Global Fashion Group iz Londona, gdje je bio odgovoran za promjenu poslovnog modela tvrtke i kreiranje novih usluga. Od 2016. godine do dolaska u Tisak radio je kao samostalni savjetnik uprava nekoliko regionalnih tvrtki.