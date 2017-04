Tele2: Tisak nam je dužan 135 milijuna kuna

Viktor Pavlinić, predsjednik Uprave Tele2/B.F./PIXSELL

Tele2 je u svom izvješću za prvo tromjesečje 2017. godine objavio da mu je Agrokorov Tisak dužan 135 milijuna kuna.

Prva je to službena informacija o potraživanjima telekomunikacijskih kompanija prema Agrokoru. U Tele2 pojašnjavaju da je do situacije došlo zbog prebijanja potraživanja od prodanih bonova za mobitele preko banaka pri čemu su banke, nemogavši se naplatiti od Tiska, zatražile od operatera isplatu 96 milijuna kuna. Ipak, treći mobilni operater navodi da zasad nisu morali platiti taj novac te da se nadaju da zbog izvanredne uprave u Agrokoru i dogovora s bankama to ni neće morati učiniti.

Navode čak da je to malo vjerojatno. Prvi kvartal ove godine Tele2 je u Hrvatskoj zabilježio rast prihoda od osam posto na 273,8 milijuna kuna i rast operativne dobiti od 73 posto na 14,7 milijuna kuna. U švedskim krunama prihod operatera porastao je s 329 na 354 milijuna kruna, a operativna dobit s 11 na 19 milijuna kruna. Mobilni operater navodi da su prva tri mjeseca prošla ponajviše u produžetcima Božićnih kampanja i prodaji mobilnih uređaja i druge slične elektronike.

Navodi da su zabilježili rast ugovora s krajnjim korisnicima za šest posto što je dovelo do rasta korisničke baze i prosječne mjesečne potrošnje po korisniku. Treći mobilni operater posebno se pohvalio rastom operativne marže, koja je porasla za pet posto, te je rezultat privlačenja unosnijih ugovora s krajnjim korisnicima.