Tehnologija spasila Đuro Đaković TEP

U požaru je gotovo u potpunosti izgorjela upravna zgrada tvrtke iz Slavonskog Broda/I. G./PIXSELL

Požar koji je lani zahvatio, a nakon toga i uništio, upravnu zgradu tvrtke Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja u Slavonskom Brodu, dobrano je uništio fizičke i digitalne arhive u kojima su bile pohranjenje gotove sve poslovne informacije.

No, zahvaljujući iskusnim i inovativnim IT stručnjacima, tvrtka je uspjela povratiti gotovo sve podatke te normalno nastaviti poslovanje već dan nakon požara. No, samo koji mjesec nakon toga tvrtku je pogodio i napad zlonamjernog virusa od kojeg nisu pomogle hermetički zatvorene serverske sobe niti odvažni zaposlenici. Kako pojašnjava Nenad Mileusnić, voditelj IT odjela Đuro Đaković TEP-a, tijekom požara spašeno je oko 1500 kilograma IT opreme. "Već smo prije predvidjeli da bi nam se mogle dogoditi nepredviđene situacije te je 2005. napravljena rezervna server sala, ali koja zbog nedostatka novca nikad nije komplentirana.

1500 kg IT opreme spašeno je iz požara upravne zgrade Đuro Đaković TEP-a

No, zahvaljujući dijelu podataka koji su se automatizmom snimili na servere u rezervnoj sobi, a dijelom pomoću spašene opreme, već smo 25 sati nakon početka požara normalizirali poslovanje, a internet linkovi i podaci o kupcima su povraćeni narednih dana", kaže Mileusnić. Dodaje da u situaciji s virusom bilo puno više problema. "Iskoristio sam poznanstva u Combisu i partnerima te smo radili na rješenju koje se ne bi oslanjalo na fizičku salu i omogućavalo bi duži period čuvanja zaštitnih kopija vezano za napad virusa. Iskustvo Combisa i naša strategija da plaćamo osiguranje licenci pri Microsoftu omogućili su nam bez pravih ulaganja samo povlačenjem tih benefita konzalting i provedbu projekta ASR koji dodatno mimo backup procedure replicira podatke u Microsoftov cloud svake noći", pojašnjava Mileusnić.

Uz sve to, ojačane su glavna i pomoćna sala za servere koje sada mogu podnijeti do 240 minuta jakog požara. "Do projekta s Combisom i Microsoftom bi svakako došlo i bez požara, no okolnosti i fizička svjesnost ranjivosti podataka se samo našao kao logičan nastavak. Ovaj projekt nastavit će se kroz migraciju korisnika u Office 365 okruženje", kaže Đuro Đakovićev IT stručnjak.

U Combisu ističu da im se zahtjevi tvrtki uglavnom odnose na sigurnosne proizvode koji minimiziraju poznate i uobičajene rizike: Antivirusna zaštita, mrežna zaštita i slično. "Mislim da su tvrtke svjesne rizika kontinuiteta poslovanja, no drugi zahtjevi poslovanja nekako uvijek imaju prednost pred tim rizicima kada se planira kako potrošiti ograničeni budžet. S druge strane, kod nas postoji mentalitet "lako ćemo" ili "neće valjda nas" ili "snaći ćemo se nekako, ako se dogodi". Kompanije planiraju kratkoročno, a u realnosti se nepredviđene situacije događaju često", kaže Hrvoje Dunkić, direktor sistemske integracije u Combisu. Dodaje da je zbog svega toga Cloud usluga optimalna za tvrtke jer se brzo realizira, ne zahtijeva velika inicijalna ulaganja, fleksibilna je, a rizik havarije u potpunosti pada na pružatelja usluge.